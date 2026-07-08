Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
COCLÉ
- CONDUCTOR DE ARTICULADO/MULA:Transportar contenedores de mercancia seca y refrigerada. Licencia de conducir al día, tipo I (Paz y Salvo de la ATTT).
LOS SANTOS
- ATENCIÓN AL CLIENTE: Brindar atención personalizada y oportuna a los usuarios, cumplir con las normas, políticas y procesos establecidos para tal fin. Estudios mínimos de bachiller completo, manejo de programas de Microsoft Office, mínimo nivel básico.
CHIRIQUÍ
- Agente Vendedor a Domicilio (Con Moto): Generar e incrementar las ventas mediante visitas diarias a la cartera de clientes asignada. Bachillerato completo, licencia de conducir tipo B vigente y moto propia.
BOCAS DEL TORO
- Mercaderista: Impulsar productos de acuerdo a la temporada y plan de Mercadeo. Contar con diploma de Bachiller y vehículo propio.
PANAMÁ OESTE
- Operador de Caldera: Operar y monitorear calderas de vapor para procesos industriales, controlar paneles, manómetros y ajustadores de presión y temperatura, registrar el consumo de combustible y operar sistemas de encendido/apagado de manera segura. Licencia de operador de calderas vigente (Bomberos de Panamá), experiencia operando calderas industriales de vapor, conocimiento en tratamiento de agua, manejo de quemadores, purgas y mantenimiento preventivo.
- Químico para planta de Lixiviado: Para la operación, administración e interpretación de resultados de análisis de rocas y suelos mediante equipos de absorción atómica. Licenciado o Ingeniero Químico, con experiencia en procesos industriales.
PANAMÁ
- ASISTENTE DE TECNOLOGÍA: Brindar asistencia integral a los usuarios, estudiantes, docentes y personal administrativo cuando presentan dificultades en el uso de los sistemas tecnológicos. Estudios universitarios parciales en carreras afines.
- ASISTENTE TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO: Fortalecer el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo sostenible, revisar, entregar, explicar y dar seguimiento a los recursos y entregables generados por las brigadas presenciales y virtuales, asegurando que los emprendedores los comprendan, utilicen y apliquen en sus negocios. Estudios técnicos, universitarios completos o en curso en Negocios, Banca y Finanzas, Contabilidad, Mercadeo, Administración de Empresas, Economía, Desarrollo Comunitario, Emprendimiento, Gestión de Proyectos o carreras afines.
- TÉCNICO DE VISITAS: Atender visitas técnicas a clientes residenciales y comerciales, brindando diagnóstico y solución a incidencias. Manejo de redes Wi-Fi, direccionamiento IP y conectividad.
- JEFE DE TIENDA: Asegurar el cumplimiento de metas comerciales, la correcta operación de la tienda y una excelente atención al cliente. Ingeniero Industrial, Licenciatura en Administración y Mercadeo.
- CHAPISTERO: Responsable de ejecutar trabajos de chapistería, enderezado, soldadura y acondicionamiento de estructuras metálicas. Diploma o certificación de estudios en mecánica, chapistería o afines.
- TÉCNICO MECÁNICO AUTOMOTRÍZ:Responsable de realizar diagnósticos, mantenimientos preventivos y correctivos en vehículos livianos y pesados. Licencia de conducir tipo D. Técnico en mecánica automotríz o carrera afines.
- ANALISTA DE PLANILLA: Gestionar los procesos de administración de planilla, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral vigente y la correcta ejecución de los pagos. Licenciatura en Contabilidad, Recursos Humanos, Administración de Empresas o similares, Manejo de SIPE, CSS y Anexo 03.
- SUPERVISOR DE FLOTA: Verifica entradas y salidas de productos para evitar perdidas, mermas o errores en stock. Técnico Industrial, Logística, Ingeniero en logística o carreras afines.
- SUPERVISOR (A) DE COBROS: Control y análisis financiero con base sólida en contabiliad general y experiencia en cuentas por cobrar. Estudios universitarios de Contabilidad o Finanzas.
- TÉCNICO DE CAMPO: Trabajo en campo, diagnóstico técnico y soporte a equipos críticos. Técnico en sistemas o carreras afines.
- SUPERVISOR DE LÍNEA DE FABRICACIÓN DE VENTANAS UPVC: Supervisar, coordinar y controlar el proceso de fabricación de ventanas y puertas en UPVC, asegurando el cumplimiento del programa de producción. Conocimientos básicos de lectura de planos, medidas y especificaciones técnicas.
- TECNICO DE PLANTAS ELÉCTRICAS: Brindar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de plantas eléctricas diésel, garantizando el correcto funcionamiento. Técnico en Electricidad, Electricista instalador, electricista general o carrera afines.
- ASISTENTE COMERCIAL Y DE VENTAS:Apoyo directo a la Gerente Comercial en tareas administrativas y comerciales, Seguimiento a clientes actuales mediante llamadas, correos y CRM. Bachiller completo o estudios universitarios en administración, mercadeo o áreas afines (deseable).
- GERENTE DE OPERACIONES Y LIMPIEZA: Responsable de supervisar y garantizar la limpieza, saneamiento y orden operativo de la planta durante el turno. Formación académica universitaria en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o carreras afines.