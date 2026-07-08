Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

COCLÉ

CONDUCTOR DE ARTICULADO/MULA:Transportar contenedores de mercancia seca y refrigerada. Licencia de conducir al día, tipo I (Paz y Salvo de la ATTT).

LOS SANTOS

ATENCIÓN AL CLIENTE: Brindar atención personalizada y oportuna a los usuarios, cumplir con las normas, políticas y procesos establecidos para tal fin. Estudios mínimos de bachiller completo, manejo de programas de Microsoft Office, mínimo nivel básico.

CHIRIQUÍ

Agente Vendedor a Domicilio (Con Moto): Generar e incrementar las ventas mediante visitas diarias a la cartera de clientes asignada. Bachillerato completo, licencia de conducir tipo B vigente y moto propia.

BOCAS DEL TORO

Mercaderista: Impulsar productos de acuerdo a la temporada y plan de Mercadeo. Contar con diploma de Bachiller y vehículo propio.

PANAMÁ OESTE

Operador de Caldera: Operar y monitorear calderas de vapor para procesos industriales, controlar paneles, manómetros y ajustadores de presión y temperatura, registrar el consumo de combustible y operar sistemas de encendido/apagado de manera segura. Licencia de operador de calderas vigente (Bomberos de Panamá), experiencia operando calderas industriales de vapor, conocimiento en tratamiento de agua, manejo de quemadores, purgas y mantenimiento preventivo.

Operar y monitorear calderas de vapor para procesos industriales, controlar paneles, manómetros y ajustadores de presión y temperatura, registrar el consumo de combustible y operar sistemas de encendido/apagado de manera segura. Licencia de operador de calderas vigente (Bomberos de Panamá), experiencia operando calderas industriales de vapor, conocimiento en tratamiento de agua, manejo de quemadores, purgas y mantenimiento preventivo. Químico para planta de Lixiviado: Para la operación, administración e interpretación de resultados de análisis de rocas y suelos mediante equipos de absorción atómica. Licenciado o Ingeniero Químico, con experiencia en procesos industriales.

PANAMÁ