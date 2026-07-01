'Panamá Pa’ Ti': el nuevo plan del Gobierno para impulsar empleo, salud, canasta básica y agua

El presidente explicó que el primer eje del programa será la generación de empleo, con una meta de 80,000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado , como resultado de una alianza con el sector productivo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció durante su informe a la Nación ante el pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un nuevo programa social y económico denominado “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que, según explicó, concentrará los principales esfuerzos del Gobierno en esta nueva etapa de gestión.

“Quiero anunciar el inicio de un gran programa nacional que hemos denominado Panamá Pa’ Ti, una estrategia integral que concentrará los principales esfuerzos del Gobierno durante esta nueva etapa, basada en cuatro grandes prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua”, expresó el mandatario.

Mulino destacó que la iniciativa surge a partir de las principales inquietudes recogidas en sus recorridos por el país. “La preocupación que escucho con mayor frecuencia en mis recorridos por el país es la falta de oportunidades de trabajo, especialmente entre nuestros jóvenes”, señaló.

Empleo como eje central del plan

El presidente explicó que el primer eje del programa será la generación de empleo, con una meta de 80,000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado, como resultado de una alianza con el sector productivo.

“No serán empleos estatales, sino oportunidades sostenibles que nazcan de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos”, subrayó Mulino, al insistir en que el enfoque estará centrado en el crecimiento económico impulsado por la empresa privada.

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Construcción y vivienda como motor económico

Dentro de la estrategia, el mandatario destacó que uno de los principales motores para alcanzar esta meta será el sector construcción, a través de un programa de vivienda dirigido a las familias panameñas, con especial énfasis en el interior del país.

“Uno de los motores para alcanzar en esa meta será la construcción. Presentaremos un programa para viviendas al alcance de las familias panameñas, con especial énfasis en el interior del país, porque cada hogar que se construye genera empleo y mueve la economía local”, afirmó.

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Mulino añadió que la construcción volverá a ser un pilar del desarrollo nacional. “La construcción será, una vez más, el motor de una etapa de mayor prosperidad”, concluyó el presidente ante los diputados.

Con “Panamá Pa’ Ti”, el Gobierno busca articular políticas públicas en materia de empleo, salud, abastecimiento de alimentos y acceso al agua, como parte de su hoja de ruta para la segunda etapa de su administración.