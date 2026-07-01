El presidente José Raúl Mulino presenta su informe a la Nación tras cumplirse dos años de su gobierno

Mulino brindó su informe a la Nación luego de la escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea, que estará presidida por la diputada Shirly Castañeda.

Ciudad de Panamá/Durante un balance sobre su segundo año de gestión, el presidente de la República, José Raúl Mulino, describió el escenario financiero con el que se topó al asumir el cargo, asegurando que la crisis superaba las estimaciones iniciales de su equipo.

Según explicó el mandatario Mulino, la realidad económica de Panamá no se limitaba únicamente a un fuerte problema fiscal, sino a un profundo desorden institucional. "Recibimos un estado desordenado e instituciones que habían perdido la capacidad de ejecución", afirmó, señalando que el daño más grave no era numérico, sino la pérdida de la confianza de los mercados y de la ciudadanía.

Para Mulino, la reputación internacional y la estabilidad interna son los motores principales del modelo de desarrollo del país. En su intervención, recalcó que la certidumbre es indispensable para dinamizar sectores estratégicos como la inversión extranjera, el crédito, el comercio, la logística y el turismo en Panamá.

"Por el modelo de país que hemos construido, Panamá vive de su confianza. Cuando el buen nombre desaparece, hasta ahí llegamos, se frena todo", advirtió Mulino, vinculando directamente estos factores macroeconómicos con el empleo y bienestar de las familias panameñas.

El inicio de su discurso de su segundo año de gestión se enfocó en las propuestas que consultores económicos y sectores empresariales le pusieron sobre la mesa durante los primeros días de su mandato para equilibrar las finanzas públicas.

El presidente Mulino indicó que rechazó de inmediato las opciones tradicionales de austeridad severa debido al alto costo social que representaban. Mulino argumentó que la medida desamparaba a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, madres y estudiantes.

Asimismo, descartó de plano una reforma fiscal enfocada en el incremento impositivo. "La otra opción era aumentar impuestos; era la solución más rápida para recaudar más dinero, pero otra vez la cuenta la debía pagar el trabajador, el emprendedor, la clase media, el pequeño empresario y el productor nacional", expresó Mulino.

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