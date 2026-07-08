Fenómeno de El Niño obliga al Idaan a racionar el suministro de agua potable en Volcán

La medida comenzará a aplicarse este jueves 9 de julio debido a la disminución en los niveles de los pozos y tomas de agua cruda que abastecen al corregimiento de Volcán, en Tierras Altas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que, a partir de este jueves 9 de julio, implementará un plan temporal de abastecimiento de agua potable por sectores en el corregimiento de Volcán, distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, debido a la disminución en los niveles de los pozos y de las tomas de agua cruda provocada por el fenómeno de El Niño.

Según la entidad, la medida busca administrar de forma responsable el recurso hídrico disponible y garantizar el acceso al agua potable al mayor número de usuarios mientras persistan estas condiciones climáticas.

Horario de suministro

El Idaan informó que el suministro se distribuirá por sectores de la siguiente manera:

De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. recibirán agua potable los residentes de:

Estación de los Bomberos.

Brisas del Norte (familias Flores y Montero, y el restaurante Cerro Brujo).

Mercadito del Corredor.

Área del restaurante Black Mountain.

De 3:00 p.m. a 8:00 a.m. tendrán suministro los usuarios de:

Empacadora de Brisas del Norte.

Los Brezos.

Desde el Súper California hacia abajo.

Antigua bomba Accel.

Hostal Brisas de Volcán.

Familia Navarro.

Ciclo Viejo.

El Idaan exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua potable y tomar las previsiones necesarias durante la aplicación del plan temporal.

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La institución añadió que continuará monitoreando el comportamiento de las fuentes de abastecimiento y mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier actualización relacionada con el suministro.