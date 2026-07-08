MiAmbiente y Marea Verde impulsarán proyecto para frenar la basura en siete ríos urbanos de Panamá

▪️ Mediante la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de interceptación de desechos, complementados con acciones de educación ambiental y participación comunitaria, se logrará la reducción de los residuos sólidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la organización Marea Verde firmaron este miércoles un convenio de cooperación para desarrollar el proyecto "Siete Cuencas", una iniciativa que busca reducir la contaminación por residuos sólidos en siete ríos urbanos de la capital antes de que los desechos lleguen a la Bahía de Panamá.

El acuerdo permitirá fortalecer las acciones de limpieza, monitoreo y gestión integral de residuos en los ríos Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tapia y Cabra, con el objetivo de interceptar la basura que termina contaminando la bahía y el océano.

La iniciativa es impulsada por Marea Verde en conjunto con The Ocean Cleanup y contempla, además, el desarrollo de programas de educación ambiental dirigidos a estudiantes, organizaciones comunitarias y residentes de las zonas de influencia para fomentar una adecuada disposición de los desechos y fortalecer la participación ciudadana.

Durante la firma del convenio, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la alianza representa una respuesta concreta a uno de los principales retos ambientales de la ciudad.

"La mejor manera de proteger nuestros ríos y mares es evitar que la basura llegue a ellos. Este convenio demuestra que cuando el Estado, las organizaciones ambientales, las autoridades locales y la ciudadanía trabajan de manera coordinada, es posible generar soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de la población", expresó.

Por su parte, Mirei Endara de Heras, presidenta de Marea Verde, resaltó que "esta alianza con MiAmbiente nos permitirá ampliar el impacto del proyecto Siete Cuencas y consolidar un modelo de gestión que no solo intercepta residuos antes de que lleguen al mar, sino que también genera información científica, promueve cambios de comportamiento y moviliza a las comunidades para convertirse en parte de la solución frente a la contaminación por desechos sólidos”.

Actualmente, el proyecto ya ha intervenido tres de las siete cuencas priorizadas: Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández, donde también se han desarrollado jornadas de educación ambiental.

Con esta alianza, MiAmbiente y Marea Verde buscan fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en las cuencas urbanas y reducir el impacto de la contaminación que afecta a los ríos que desembocan en la Bahía de Panamá.

Puedes leer: Panamá mejora en la lucha contra el comercio ilícito pero sigue siendo un país de riesgo, advierte informe