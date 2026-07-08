Atención | Precios del combustible cambiarán este viernes

Los nuevos precios empezarán a regir este viernes 10 de julio.

Imagen con fines ilustrativos de despacho de gasolina o combustible. / Pexels

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía de Panamá informó los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 10 de julio a las 5:59 a.m.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría, la gasolina de 95 octanos bajará su precio un centavo por litro, quedando en $1.17.

Por otro lado, la gasolina de 91 octanos mantendrá su precio en $1.11 por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá su precio dos centavos, quedando en $1.09 el litro.

Los nuevos precios en el combustible empezarán a regir a partir de este viernes 10 de julio hasta el próximo viernes 24 de julio a las 5:59 a.m.

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