Plan 'Panamá Pa Tí' centra sus esfuerzos en agua potable, obras públicas y generación de empleo

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac , aseguró que el presupuesto del Idaan para 2027 rondará los 600 millones de dólares , con el objetivo de fortalecer la producción y distribución de agua potable, mientras el Gobierno se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y avanza con el plan Panamá 2027 .

El Gobierno destinará cerca de 600 millones de dólares al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en el presupuesto de 2027 para acelerar proyectos de agua potable y enfrentar uno de los principales problemas que afectan al país.

Así lo anunció el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien explicó que la inversión forma parte de las acciones contempladas en el plan Panamá 2027, presentado recientemente por el presidente José Raúl Mulino.

"El presupuesto para el año 2027 ronda los 600 millones de dólares, un presupuesto bastante importante para poder cumplir con las metas que se pretenden desarrollar", afirmó.

Más de 50 proyectos de agua en ejecución

Orillac indicó que actualmente el Idaan desarrolla 56 proyectos relacionados con agua potable en todo el país, de los cuales 23 corresponden a plantas potabilizadoras que están siendo intervenidas.

Explicó que varias ya fueron licitadas o cuentan con orden de proceder, entre ellas la planta Roberto Reina, en Chitré, cuya rehabilitación comenzará próximamente.

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También destacó los avances de la planta potabilizadora de Howard, en Arraiján, cuya entrada en operación está prevista para principios o mediados de 2027.

A esto se suman los proyectos de las plantas de Sabanitas, la recuperación de la planta de Gamboa y el programa Panamá Sin Fugas, que busca reducir las pérdidas de agua mediante la reparación de fugas y la modernización de válvulas.

Según el ministro, estas acciones ya han permitido mejorar el suministro en varios sectores altos de la ciudad de Panamá.

El titular de la Presidencia reconoció que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, continúa siendo la infraestructura más importante del país.

"Da agua a alrededor de 800 mil personas. Es una planta a la que hay que invertirle y darle mantenimiento de forma prioritaria", sostuvo.

Agregó que el Gobierno también avanza con los proyectos de los anillos Norte y Este, destinados a ampliar la red de distribución hacia nuevos sectores del país.

Preparativos ante el fenómeno de El Niño

Durante la entrevista, Orillac señaló que el Ejecutivo ya comenzó a coordinar acciones para enfrentar los efectos del próximo fenómeno de El Niño, luego de recibir un informe técnico presentado por la directora de Imhpa, Luz Graciela Calzadilla.

Indicó que el fenómeno podría provocar tanto períodos de lluvias intensas como de sequía prolongada, afectando la producción agrícola, las fuentes de agua potable, la generación eléctrica y el funcionamiento del Canal de Panamá.

Entre las medidas adoptadas mencionó la creación de una comisión interinstitucional para coordinar la respuesta gubernamental y la construcción de reservorios de agua impulsados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

"Tenemos que prepararnos, ahorrar agua y buscar alternativas para evitar una crisis que afecte al país", manifestó.

Recuperación de obras heredadas

El ministro también destacó que durante los dos primeros años de la administración se ha trabajado en recuperar numerosos proyectos que permanecían paralizados desde gobiernos anteriores.

Entre ellos mencionó los hospitales Amador Guerrero y Bugaba, el cuarto puente sobre el Canal, instalaciones deportivas como el Mariano Bula, el Toco Castillo y el Rico Cedeño, además de policlínicas y centros de alto rendimiento.

Meta de 80 mil nuevos empleos

Sobre el compromiso presidencial de generar 80 mil empleos, Orillac explicó que la mayor parte provendrá de la inversión privada.

Indicó que la ampliación de la Zona Libre de Colón, nuevos proyectos logísticos, inversiones en Puerto Armuelles, obras públicas e incentivos para la construcción de viviendas y el sector agropecuario forman parte de la estrategia para dinamizar el mercado laboral.