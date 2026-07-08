Diputado Barboni afirma que residentes de San Felipe fueron advertidos antes del incendio

Según el diputado, 'les dijeron que salieran porque el edificio se iba a incendiar'.

Panamá/El diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, aseguró este miércoles que residentes del caserón que se incendió el pasado 1 de julio en San Felipe le informaron que, antes del siniestro, algunas personas fueron advertidas de que abandonaran el edificio porque supuestamente iba a incendiarse.

A raíz de ese testimonio, el diputado pidió al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Investigación para la Prevención de Incendios (Dinasepi) determinar si existe alguna relación entre los tres incendios registrados en el Casco Antiguo en un periodo de cuatro días.

Uno de los testimonios que más me preocupó fue que alguien le había comentado a personas dentro del último caserón que se incendió el 1 de julio (...) que ya les habían dicho que salieran porque se iba a incendiar el edificio, sin todavía tener un conato de incendios", manifestó el diputado.

Con base en esa versión, Pérez Barboni solicitó que las autoridades investiguen si hubo indicios de incendios provocados y si los tres siniestros, dos en San Felipe y uno en Santa Ana, forman parte de un mismo patrón.

Hemos hecho un llamado categórico a la Dinasepi y también al Ministerio Público para verificar si hubo indicios de arsonismo (...) Tiene que haber una investigación que conecte los tres hechos, porque no puede simplemente tratarse de un caso aislado", expresó.

El diputado sostuvo que, aunque los informes preliminares del Cuerpo de Bomberos apuntan al deterioro del sistema eléctrico como posible causa de los incendios, existen elementos que, a su juicio, ameritan una investigación más amplia.

¿Por qué ya hay testimonios que indican que se anunció antes de los incendios que se iba a incendiar el edificio? (...) ¿Por qué con tanta antelación se sabía de los incendios?", cuestionó.

Pérez Barboni aclaró que sus declaraciones no buscan responsabilizar a ninguna persona en particular, sino que responden a la necesidad de esclarecer los hechos.

Yo no estoy insinuando ningún otro tipo de involucramiento de ningún actor en particular, pero si el patrón genera una sospecha suficiente (...) inicia una investigación de la Dinasepi y del Ministerio Público", afirmó.

Durante la entrevista, el diputado también vinculó los incendios con el problema del déficit habitacional que enfrenta el país. Señaló que existen familias viviendo en inmuebles condenados mientras numerosos proyectos habitacionales permanecen abandonados por años debido a mala planificación, incumplimientos contractuales y construcciones en zonas de riesgo.

Indicó que esa realidad se refleja tanto en San Felipe como en otros sectores de la capital, donde hay familias que continúan esperando una vivienda digna, mientras proyectos estatales quedaron inconclusos por falta de solvencia de las empresas contratistas y deficiencias en la planificación pública.