Asamblea Nacional: Mesa técnica para dinamizar el sector de la construcción avanza con dos propuestas

Ciudad de Panamá/En el marco de una nueva sesión en la Asamblea Nacional, la mesa técnica para dinamizar el sector de la construcción logró un avance significativo al presentar dos propuestas concretas. Las iniciativas, enfocadas en reformar la Ley de Contrataciones Públicas, buscan destrabar los proyectos detenidos y reactivar una de las áreas más importantes de la economía.

La primera propuesta fue expuesta por Gustavo Herrera, del sindicato Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Untraics). Su planteamiento central es ajustar la normativa actual para evitar que se penalice al contratista cuando los retrasos en los proyectos son responsabilidad del Estado.

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"No es justo que el trabajador y la empresa carguen con los costos de la ineficiencia burocrática", expresó Herrera, quien además solicitó agilizar la aprobación de adicionales y evitar que el silencio administrativo detenga el avance de los proyectos.

Por el lado de la empresa privada, Elisa Suárez, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), destacó que la construcción es un "sector arrastre" que impulsa a otras diez áreas de la economía. Su propuesta concreta se centra en garantizar el pago oportuno por parte del Estado para solucionar la falta de liquidez en las empresas. "Tenemos obras paralizadas no por falta de voluntad, sino por falta de flujo de caja", advirtió.

Para lograr este objetivo, el sector privado sugiere la creación de un fideicomiso que asegure los desembolsos a tiempo. Asimismo, piden flexibilizar las garantías para que el capital no quede inmovilizado y pueda reinvertirse directamente en la obra y en la generación de empleo.

Con información de Meredith Serracín.