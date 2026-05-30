EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Rio de Janeiro, Brasil/Las selecciones mundialistas de Brasil y Panamá están listos para el partido del domingo con la ausencia de Neymar quien sigue siendo duda para el Mundial 2026.

Con información de Dan Sister.