Mundial 2026| Marruecos alecciona a Paraguay en partido amistoso

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Francia/Bajo la batuta de una de sus estrellas, Achraf Hakimi, Marruecos inclinó a Paraguay 2-1 en un partido preparatorio en Lens, Francia, a dos meses y medio del comienzo del Mundial de Norteamérica.

Los albirrojos cerraron con una victoria, 1-0 ante Grecia el viernes en las afueras de Atenas, y una derrota la última fecha FIFA antes de que Gustavo Alfaro revele la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

Los goles para el cuadro rojiverde fueron anotados por el delantero Bilal El Khannouss (48') y el volante Neil El Aynaoui (53'), con la asistencia desde la derecha de Hakimi.

El combinado sudamericano llegó al encuentro en el estadio Bollaert-Delelis motivado por su victoria contra los griegos, que no estarán en el Mundial, mientras que el equipo africano venía de igualar 1-1 ante el mundialista Ecuador el mismo día en Madrid.

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Alfaro había elogiado a Marruecos, semifinalista en Catar 2022, y lo señaló como "candidato serio" para obtener el cetro en el torneo en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio).

"La jerarquía no se compra, la jerarquía viene con las capacidades de los jugadores y en ese sentido a nosotros nos hacen falta ese tipo de batallas", dijo el DT argentino en la rueda de prensa posterior al juego.

Organizador de la Copa del Mundo 2030 junto a España y Portugal, el flamante ganador -por vía administrativa- de la Copa Africana es dirigido por Mohammed Ouhabi desde comienzos de mes.

Ouhabi debutó en el banquillo ante Ecuador tras la sorpresiva salida de Walid Regragui, artífice de la era dorada de los Leones del Atlas.

Los de Alfaro tuvieron sus mejores chances en el primer tiempo, y a lo largo del partido el habilidoso Julio Enciso fue el más incisivo frente al arco de Yassine Bounou.

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- Bounou, el salvador-

En el segundo tiempo, los africanos adelantaron sus líneas.

En una jugada de conjunto veloz, precisa y efectiva, el delantero Bilal El Khannouss conectó un perfecto centro de Hakimi para vencer al portero guaraní Orlando Gill.

Luego, en una jugada calcada, bajo los ojos mayoritarios de la afición marroquí, Neil El Aynaoui remató al techo del arco una nueva asistencia del ídolo del Paris Saint-Germain.

Precisión, velocidad y efectividad contra el lento retroceso albirrojo caracterizaron a los rojiverdes en las dos conquistas.

Paraguay, que en Norteamérica regresará a la máxima cita del fútbol por primera vez desde 2010, trató de sobreponerse exponiéndose al contraataque rival.

Bounou, siempre seguro, salvó en dos ocasiones su valla, tras dos remates furibundos de Enciso (58', 69').

Con convicción, el conjunto de Alfaro atosigó desde entonces a la defensa africana, en un cotejo que tuvo una escaramuza tras amonestaciones a Issa Diop y a Juan Cáceres.

En la recta final, el seleccionado sudamericano consiguió llegar al descuento gracias a un potente cabezazo de Gustavo Caballero tras la asistencia de Cáceres.

"Nos faltó eficacia para resolver, porque las chances las generamos, las tuvimos, las tapó el arquero, las tapó el defensor...", valoró Alfaro. "Son cosas que a nosotros nos hace falta corregir, a veces tomamos decisiones apresuradas".

Paraguay debutará en el Mundial el 12 de junio ante Estados Unidos, mientras que Marruecos hará lo propio un día después contra Brasil.