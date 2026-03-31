¡Sí van! Irán jugará los partidos de la primera fase del Mundial en Estados Unidos, confirma Infantino

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", declaró Infantino en el descanso de un partido amistoso que disputan este martes en Antalya, sur de Turquía, las selecciones de Irán y Costa Rica.

Antalya, Turquía/Irán disputará sus partidos de la primera fase del Mundial de Norteamérica en Estados Unidos, tal y como está previsto tras el sorteo de la competición celebrado en diciembre, aseguró este martes a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", declaró Infantino en el descanso de un partido amistoso que disputan este martes en Antalya, sur de Turquía, las selecciones de Irán y Costa Rica.

Según el sorteo realizado en Washington a comienzos de diciembre, Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos (coorganizador del torneo junto a México y Canadá): contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y frente a Egipto en Seattle.

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