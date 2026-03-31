Mundial 2026| Inglaterra tropieza con Japón en último partido amistoso ante su gente en Wembley

La selección inglesa será rival de Panamá, Ghana y Croacia en el Grupo L de la próxima cita mundialista

Reino Unido/Inglaterra, privada de muchos titulares habituales, cayó 1-0 ante Japón en su último partido en casa antes del Mundial, este martes en Wembley.

Los subcampeones de Europa encajaron su segunda derrota con Thomas Tuchel, tras la sufrida ante Senegal (3-1), también en un amistoso, en Nottingham en junio.

El técnico alemán alineó un equipo compuesto mayoritariamente por suplentes habituales ante la ausencia de titulares fijos como Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones o el capitán Harry Kane, cuya baja se anunció unos minutos antes del saque inicial.

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El delantero centro del Bayern de Múnich estaba indisponible debido a una lesión "menor" sufrida esta semana en un entrenamiento, según su federación.

Japón se impuso gracias a Kaoru Mitoma, el extremo del Brighton, que le robó un balón a Cole Palmer antes de marcar al culminar el contraataque que había conducido junto a Keito Nakamura, el delantero del Reims (23').

Se trata de la quinta victoria consecutiva para los Samuráis Azules, una racha iniciada contra Brasil y que se prolongó el sábado ante Escocia.

El combinado nipón debutará en el Mundial el 14 de junio contra Países Bajos.

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