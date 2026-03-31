Italia se quedó sin Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina dejó mudo al Calcio

Desde los once pasos, el conjunto bosnio fue mucho más efectivo y contundente.

Panamá/La selección de Italia volvió a vivir una noche amarga en su historia reciente, tras quedar eliminada de la carrera hacia la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, luego de caer en tanda de penales 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

El encuentro, cargado de tensión y dramatismo, terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, en un duelo muy disputado donde ambos equipos mostraron intensidad, pero sin lograr marcar diferencias definitivas. En el tiempo extra, el marcador no se movió, llevando la definición a los lanzamientos desde el punto penal.

Desde los once pasos, el conjunto bosnio fue mucho más efectivo y contundente, aprovechando los errores de una Italia que volvió a fallar en un momento decisivo. El resultado final de 4-1 en penales selló una eliminación que golpea fuerte al fútbol italiano.

Este resultado marca un hecho histórico negativo para la Azzurra, que suma su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, algo impensado para una de las selecciones más laureadas del planeta y cuatro veces campeona mundial.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina celebra una clasificación histórica, mostrando carácter y personalidad para imponerse ante un gigante del fútbol europeo en un escenario de máxima presión.

La eliminación de Italia abre nuevamente el debate sobre el presente y futuro del fútbol en el país, que sigue sin encontrar el camino para regresar a la élite mundial, mientras que Bosnia escribe una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

Italia se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79'), después de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que disputarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso desde los once metros.

En las dos precedentes Copas del Mundo, Italia no superó el escollo del repechaje, en amas ocasiones en casa, contra Suecia para el Mundial ruso, y ante Macedonia del Norte cuatro años después para el Mundial de Catar.

Italia había terminado 2ª de su grupo I de clasificación (18 puntos), por detrás de Noruega, que le derrotó en sus dos enfrentamientos (3-0 en Oslo y 4-1 en San Siro).

Este fracaso podría costar el puesto a Gennaro Gattuso, nombrado seleccionador en sustitución de Luciano Spalletti en junio de 2025 tras la debacle en Noruega al inicio de las eliminatorias.

Bajo la dirección del antiguo centrocampista del AC Milan, campeón del mundo en 2006, Italia ganó seis de sus ocho últimos partidos.

Gattuso, de 48 años, logró además instalar un espíritu de equipo en una selección italiana (12º en ranking FIFA), que adolece en los últimos tiempos de grandes talentos individuales y de jugadores carismáticos.

Durante la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), Bosnia, que disputará su segundo Mundial tras Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

Con información de AFP