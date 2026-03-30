Mundial 2026| Ghana, rival de Panamá, despide al técnico Otto Addo

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Alemania/Ghana anunció el martes que cesó a su seleccionador, Otto Addo, horas después de perder en un amistoso contra Alemania y a poco más de 70 días para el inicio del Mundial 2026.

Las Estrellas Negras cayeron 2-1 en Stuttgart el lunes con un gol in extremis de Deniz Undav para la selección germana.

Esta fue la cuarta derrota consecutiva del equipo de Addo, que la semana pasada fue vapuleado 5-1 por Austria.

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"La asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo por su contribución al equipo y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos", señaló la Federación de Fútbol de Ghana.

Indicó que "comunicará la nueva dirección técnica de las Estrellas Negras a su debido tiempo".

Addo, de 50 años, estaba al mando de la selección ghanesa desde marzo de 2024.

Ghana comparte grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá en el Mundial de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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Trayectoria como entrenador

Inicios

Comenzó en 2009 en el Hamburger SV

en el → Trabajó en categorías juveniles y como asistente hasta 2015 .

. En paralelo, fue scout de la selección de Ghana (2013–2015), participando en procesos de Mundial y Copa Africana.

Experiencia como asistente en Europa

Después de su etapa en Hamburgo, acumuló experiencia en varios clubes europeos:

FC Nordsjælland (asistente, 2016–2017)

(asistente, 2016–2017) Borussia Mönchengladbach (asistente, 2017–2019)

(asistente, 2017–2019) Borussia Dortmund Entrenador de talento (2019–2022)

Entrenador de talento (2019–2022) Asistente del primer equipo (2020–2021)

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Selección de Ghana

Primera etapa (2021–2022)

Llegó como asistente y luego fue nombrado entrenador interino en 2022 .

. Logro principal:

Clasificó a Ghana al Mundial de Catar 2022 eliminando a Nigeria .

al eliminando a . En el Mundial:

Victoria destacada vs Corea del Sur

Eliminación en fase de grupos

Renunció tras el torneo.

Segunda etapa (2024–2026)

Fue recontratado en 2024 como seleccionador principal.

como seleccionador principal. Objetivo : clasificar y competir en el Mundial 2026 .

: clasificar y competir en el . Durante este ciclo:

Dirigió más de 20 partidos

Resultados irregulares (victorias y derrotas equilibradas)

En marzo de 2026 fue destituido tras malos resultados y no clasificar a la Copa Africana 2025.