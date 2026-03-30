Sudáfrica vs Panamá | Conoce más de la actualidad médica de Luis Mejía y Eric Davis

El martes 31 de marzo desde las 12:30 Sudáfrica vs Panamá EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/De cara al segundo compromiso amistoso de la Selección Mayor de Panamá frente a Sudáfrica, el estado de salud de los jugadores Luis Mejía y Eric Davis ha sido un punto central en la preparación del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

A continuación, se detalla la actualidad de ambos jugadores previo al encuentro en Ciudad del Cabo descrito por el mismo entrenador Thomas Christiansen:

Luis "Manotas" Mejía

Estado físico: El guardameta ha estado realizando trabajos diferenciados y sin carga física tras haber sido sustituido en el primer partido en Durban por molestias.

El guardameta ha estado realizando y sin carga física tras haber sido sustituido en el primer partido en Durban por molestias. Resultados médicos: El cuerpo médico de la FEPAFUT, liderado por el Dr. Engin Mitre, informó que se le realizó un ultrasonido que no arrojó evidencias de lesión , lo cual es una señal positiva.

El cuerpo médico de la FEPAFUT, liderado por el Dr. Engin Mitre, informó que se le realizó un que , lo cual es una señal positiva. Seguimiento: Aunque Mejía ya inició terapias y ejercicios de movilidad, se someterá a una resonancia magnética una vez regrese a Uruguay con su club, el Nacional, para obtener un diagnóstico definitivo. Christiansen señaló que el jugador se siente mucho mejor y que la molestia parece ser "menos de lo que se esperaba".

Eric Davis

Condición actual: Al igual que Mejía, Davis fue sustituido en el primer amistoso por molestias físicas, pero su recuperación parece estar más avanzada.

Al igual que Mejía, Davis fue sustituido en el primer amistoso por molestias físicas, pero su recuperación parece estar más avanzada. Entrenamientos: El defensor ya se ha integrado a los trabajos y, según el director técnico, "ha estado bien" durante las sesiones de entrenamiento, lo que representa una señal alentadora para el cuerpo técnico.

Contexto del partido: Panamá buscará mejorar la imagen mostrada en el empate 1-1 del pasado viernes. El encuentro se disputará este martes 31 de marzo en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo ante una expectativa de más de 55 mil aficionados. El técnico Christiansen ha aprovechado los últimos entrenamientos en el Athlone Stadium para ajustar aspectos tácticos con el grupo, que se encuentra casi en su totalidad a disposición.