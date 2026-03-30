Mundial 2026 | Lionel Messi se despide del público argentino en La Bombonera

Scaloni dijo muchas veces en su ciclo de ocho años como técnico de la Albiceleste que el único titular indiscutido es Messi .

Buenos Aires, Argentina/Sin tener aún confirmada su participación en el Mundial, Lionel Messi comenzará a despedirse de los fanáticos argentinos cuando la Albiceleste se mida con Zambia el martes en La Bombonera, en la última prueba en casa antes del Mundial.

El astro rosarino, de 38 años, ya había dicho adiós a la apasionada afición argentina en septiembre, en su último cotejo oficial en una eliminatoria sudamericana en Argentina. Fue una goleada 3-0 ante Venezuela con doblete del crack.

Aunque Zambia no estará en Norteamérica y tiene poca historia futbolística, medirá el aceite de unos campeones del mundo cuestionados por su victoria gris 2-1 ante Mauritania el viernes en Buenos Aires y por no haberse fogueado ante adversarios europeos desde la coronación en Catar 2022.

Aunque pocos apuestan por una ausencia de Messi en el que sería su sexto Mundial, un récord, lo cierto es que la leyenda viva de Argentina ya camina hacia el retiro absoluto en su selección tras dos décadas de defender a su país.

Mientras eso sucede, el 10 será titular en el último amistoso antes de que Lionel Scaloni revele la lista de convocados para la Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio).

"Haré todo lo posible para que esté (en el Mundial). Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide, eso lo hará él", dijo Scaloni sobre la presencia del capitán argentino en la cita mundialista.

Misión: mejorar -

Ante Zambia, el goleador histórico de la selección argentina buscará mejorar la imagen discreta que dejó en los 45 minutos que tuvo en liza frente a Mauritania, un rival débil pero que con entusiasmo complicó al campeón del mundo.

La Pulga ingresó en el segundo tiempo, pero entró poco en juego y pareció mostrarse incómodo al ocupar la función de centrodelantero, con apenas un par de chispazos de su sello y sin haber tenido ni una sola situación clara para anotar.

"Lo importante es que venga y disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente va a ser el último. Queremos que lo disfrute, porque después se extraña jugar todas estas cosas", consideró el DT.

Scaloni dijo muchas veces en su ciclo de ocho años como técnico de la Albiceleste que el único titular indiscutido es Messi. Por lo que, salvo alguna rareza, el 10 tiene su plaza segura dentro de la lista de 26 jugadores que acudirán a suelo norteamericano.

El entrenador emplea estos dos últimos amistosos en casa para terminar de definir la lista de futbolistas, con abundancia de nombres en algunos sectores y piezas justas en otros puestos.

Lucha por un cupo -

Por ejemplo, el atacante Nicolás Paz sumó puntos al anotar gran gol de tiro libre ante Mauritania en busca de un lugar para el que también quieren aplicar Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso –ausente por lesión- y Gianluca Prestianni.

Otro candidato en el frente de ataque es José Manuel "Flaco" López, como tercer delantero detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Sus posibilidades crecieron tras la grave lesión de rodilla que sufrió Joaquín Panichelli, que se perderá el Mundial.

Para la posición de lateral derecho, Scaloni cuenta con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, pero las lesiones recurrentes del jugador de River Plate podrían abrirle la puerta a Agustín Giay, mientras que Valentín Barco aspira a ganarse una plaza en el carril izquierdo.

El timonel dijo que ya presentó a la AFA una primera lista de 55 nombres, pero será a fines de mayo cuando hará el corte definitivo con los 26 elegidos.

Argentina luego viajará a Estados Unidos para comenzar la concentración en Kansas City, la ciudad sede para el campamento del defensor de la corona.

Disputará un amistoso con Serbia, primer europeo que enfrentarán tras ganar la corona en Catar, y otro rival por confirmar, como preparación para su debut ante Argelia el 16 de junio.