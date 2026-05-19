Investigan asesinato de representante de Veladero de Tolé; ataque dejó cinco familiares heridos

En la escena del atentado fueron hallados cerca de 70 casquillos de armas de grueso calibre, evidencia que refleja la magnitud del ataque.

Chiriquí/Las autoridades mantienen operativos de búsqueda e inteligencia en el oriente de Chiriquí tras el asesinato del representante del sector de Veladero de Tolé, Juan Ruperto Degracia, ocurrido la noche del lunes en un ataque armado que también dejó a cinco de sus familiares heridos.

Hasta el momento no hay personas retenidas por este caso, mientras avanzan las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público, a través de la Sección de Homicidios Dolosos.

De acuerdo con las primeras pesquisas, en la escena del atentado fueron hallados cerca de 70 casquillos de armas de grueso calibre, evidencia que refleja la magnitud del ataque. Las autoridades informaron además que el representante mantenía al menos ocho impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Entre los heridos se encuentran dos hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes fueron trasladados a centros médicos en el distrito de David. Todos permanecen bajo observación médica.

El hecho ocurrió cuando Degracia llegaba a la residencia de su suegra, en el sector de Tolé. Según la información preliminar, varios sujetos a bordo de un vehículo interceptaron al representante y abrieron fuego en múltiples ocasiones, provocando su muerte e hiriendo a las otras cinco personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio y posteriormente abandonaron el vehículo utilizado cerca de uno de los accesos hacia la vía Interamericana, también en Tolé. El automóvil fue incendiado antes de que los atacantes escaparan.

Equipos de criminalística y peritos forenses realizaron diligencias en la escena mientras continúan las labores de rastreo para tratar de ubicar a los autores del crimen. El caso se mantiene bajo investigación.