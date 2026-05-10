Encuentran los cuerpos de los otros dos excursionistas muertos tras erupción volcánica.

El Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, se encuentra en el nivel dos del sistema de alerta de cuatro niveles de Indonesia desde 2008.

Los equipos de rescate indonesios recuperaron el domingo los restos de dos excursionistas singapurenses que murieron en una erupción volcánica en una zona sísmica de alto riesgo, poniendo fin a una operación de búsqueda de tres días, según informaron las autoridades.

El monte Dukono, en la isla de Halmahera, entró en erupción el viernes, lanzando una columna de ceniza a 10 kilómetros (seis millas) por encima de su cima y causando la muerte de tres escaladores. Otros diecisiete excursionistas, entre ellos siete singapurenses, fueron rescatados sanos y salvos.

Los equipos de búsqueda y rescate, que rastreaban la zona mientras el volcán seguía retumbando y arrojando nubes de ceniza, encontraron el domingo los restos de los dos singapurenses fallecidos, según declaró en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres.

Sus cuerpos fueron hallados no muy lejos de donde se habían encontrado los restos de un excursionista indonesio el día anterior, añadió.

"El proceso de evacuación de los dos últimos cuerpos encontró obstáculos debido a la posición de las víctimas, que estaban enterradas bajo materiales volcánicos de considerable espesor y profundidad. La operación de búsqueda ha finalizado oficialmente", dijo Abdul.

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Iwan Ramdani, dijo que los cuerpos encontrados el domingo fueron recuperados durante un "momento crucial" entre las erupciones en curso.

En declaraciones a los periodistas desde una estación de vigilancia volcánica en la aldea de Mamuya, dijo que los restos habían sido trasladados a un hospital local para su identificación, tras lo cual serían entregados a las familias de las víctimas.

Personal de la embajada de Singapur en Yakarta se encontraba en Halmahera para coordinarse con los rescatistas y facilitar la repatriación de los siete supervivientes singapurenses, que se espera que regresen a casa el domingo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la ciudad-estado en un comunicado.

El Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, se encuentra en el nivel dos del sistema de alerta de cuatro niveles de Indonesia desde 2008. Según Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, las autoridades han impuesto una zona de exclusión de cuatro kilómetros alrededor del cráter desde diciembre de 2024.

El jefe de la policía local, Erlichson Pasaribu, declaró el viernes que los excursionistas habían ignorado los llamamientos en las redes sociales y las señales de advertencia colocadas en la entrada del sendero para que se mantuvieran alejados.

Indonesia, una vasta nación archipelágica, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Este país del sudeste asiático cuenta con casi 130 volcanes activos.