Operativo sorpresa en Colón deja buses y taxis fuera de circulación por irregularidades

Varias anomalías detectadas provocaron que algunos vehículos fueran retirados de circulación e incluso trasladados en grúa.

Colón/Un operativo sorpresa realizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, dejó al descubierto una serie de irregularidades en unidades del transporte público que circulaban por el sector de Los Cuatro Altos, en la provincia de Colón.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron tanto buses como taxis con el objetivo de verificar que los conductores y transportistas estuvieran cumpliendo con las normas vigentes para prestar el servicio a los usuarios. Sin embargo, varias anomalías detectadas provocaron que algunos vehículos fueran retirados de circulación e incluso trasladados en grúa.

Entre las faltas encontradas figuraban unidades que operaban sin el debido aviso de operación, además de buses y taxis con equipos de sonido que fueron decomisados por incumplir las disposiciones establecidas.

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El director regional de la ATTT en Colón, Humberto Harris, advirtió que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera periódica y sin previo aviso en distintos puntos de la provincia.

“Necesitamos que el usuario se sienta seguro aquí en esta provincia cuando va a abordar un transporte público”, señaló el funcionario, al tiempo que confirmó que las inspecciones abarcan tanto al transporte selectivo como al colectivo.

Las autoridades indicaron que la intención es reforzar los controles sobre las condiciones en que opera el transporte público y garantizar mayor seguridad para pasajeros y conductores.

Además, adelantaron que en los próximos días los operativos también estarán dirigidos al transporte de carga y a vehículos particulares en distintos sectores de Colón.

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