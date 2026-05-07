Asesinan a estudiante de 15 años en multifamiliares de Nueva Providencia, Colón

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas ni sobre el posible móvil del crimen.

Un menor de 15 años fue asesinado la tarde de este jueves en los predios de la Torre 24 del sector de Nueva Providencia, en la provincia de Colón.

De acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, el adolescente se encontraba dentro de uno de los apartamentos del multifamiliar cuando un sicario ingresó al lugar y le disparó en múltiples ocasiones.

La víctima, quien vestía el uniforme de un centro escolar, fue trasladada de inmediato al cuarto de urgencias de la policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en Sabanitas. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Te puede interesar: Accidente mortal en Chame: Conductor de autobús permanecerá detenido tras confirmarse medida

Según la información recabada por las autoridades, el joven había llegado recientemente al sitio tras salir del colegio y acostumbraba visitar familiares en el área.

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) acudieron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes sobre este nuevo hecho de violencia registrado en la provincia de Colón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas ni sobre el posible móvil del crimen.

Información de Néstor Delgado