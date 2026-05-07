Accidente mortal en Chame: Conductor de autobús permanecerá detenido tras confirmarse medida

Las cuatro víctimas mortales viajaban en el automóvil particular. Entre ellas se encontraban el pastor Benjamín López, de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Ermita de San Carlos, su esposa y sus dos hijas.

La medida de detención provisional contra el conductor de un bus de la ruta Aguadulce-Panamá, investigado por el accidente de tránsito que dejó cuatro personas muertas en Chame, fue confirmada este jueves por el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá Oeste, informó el Ministerio Público.

La información fue confirmada por el Ministerio Público, que detalló que la decisión se dio a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, luego de la audiencia de apelación realizada este jueves.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas y al menos nueve heridos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el bus en el que viajaban decenas de pasajeros se dirigía hacia la ciudad de Panamá cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra un vehículo sedán.

Las cuatro víctimas mortales viajaban en el automóvil particular. Entre ellas se encontraban el pastor Benjamín López, de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Ermita de San Carlos, su esposa y sus dos hijas.

Según trascendió durante las investigaciones, una de las posibles causas del accidente habría sido una distracción del conductor mientras manejaba. Versiones de pasajeros apuntan a que el ayudante del bus presuntamente le entregaba una gaseosa al conductor en el momento del hecho.

La audiencia inicial se realizó el pasado 27 de abril en el Sistema Penal Acusatorio de La Chorrera, donde un juez de garantías legalizó la aprehensión del conductor y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

La defensa del conductor presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, argumentando su desacuerdo con la decisión judicial.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la gravedad del caso, el número de víctimas fatales y las lesiones ocasionadas justificaban mantener la medida de privación de libertad.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Ezequiel Vieto Abadía, había manifestado previamente que la detención provisional era la medida “más cónsona con la gravedad” de lo ocurrido.

Las autoridades continúan recopilando elementos dentro de la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.