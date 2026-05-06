Hospital Santo Tomás incorporará terapia para enfermedades raras con ayuda de AstraZeneca.

La alianza, pactada por tres años, permitirá al principal hospital público del país contar con el medicamento Ravulizumab , una terapia de última generación utilizada en enfermedades raras relacionadas con alteraciones del sistema del complemento.

Panamá/Panamá se convirtió en el único país de Centroamérica y el Caribe en aplicar un tratamiento innovador para enfermedades raras en pacientes neurológicos, tras un convenio firmado entre el Hospital Santo Tomás y la farmacéutica AstraZeneca para fortalecer la atención de enfermedades de alta complejidad.

La alianza, pactada por tres años, permitirá al principal hospital público del país contar con el medicamento Ravulizumab, una terapia de última generación utilizada en enfermedades raras relacionadas con alteraciones del sistema del complemento.

El acuerdo busca mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento en las áreas de hematología y neurología, ampliando las opciones terapéuticas disponibles para pacientes que enfrentan estas condiciones poco frecuentes y de alto riesgo.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, destacó que Panamá ya figura entre los pocos países de la región que implementan esta terapia.

Estamos orgullosos de poder dar atención a estos pacientes, somos el tercer país en Centroamérica y el Caribe en utilizarlo y somos el único país en toda la región que atiende a un paciente en el tratamiento neurológico”, expresó.

Según las autoridades, la incorporación de este tratamiento permitirá mejorar la calidad de vida y el pronóstico de pacientes con enfermedades raras, al facilitar el acceso a terapias más avanzadas dentro del sistema público de salud.

En ese sentido, Andrés Rojas, director Médico Regional de AstraZeneca, reafirmó el compromiso de la organización con la innovación y el apoyo científico a las instituciones de salud pública.

El Ravulizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de segunda generación desarrollado mediante ingeniería molecular y diseñado para intervenir en enfermedades raras de alta gravedad. De acuerdo con la información divulgada durante la firma del convenio, el medicamento representa un avance terapéutico que podría tener impacto en la funcionalidad, supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

La firma del acuerdo contó con la participación de representantes del Hospital Santo Tomás, AstraZeneca y autoridades del Ministerio de Salud.