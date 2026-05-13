Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá

La Cancillería señaló que la decisión de Suiza se interpreta como un reconocimiento a la seriedad y compromiso internacional de Panamá en la administración de una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Panamá/Panamá expresó su satisfacción tras la decisión del Consejo Federal de la Confederación Suiza de aprobar la adhesión de ese país al Protocolo Concerniente al Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del canal de Panamá.

Esa trascendental decisión constituye una poderosa reafirmación del valor universal de la neutralidad permanente del Canal de Panamá como garantía de paz, estabilidad, libertad de navegación y respeto al derecho internacional", señala un comunicado de la Cancillería.

El documento destaca que, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos a la seguridad marítima global, la incorporación de Suiza, reconocida históricamente por su neutralidad y defensa del derecho internacional, envía un mensaje de respaldo a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio mundial y la estabilidad regional.

Según el comunicado, el presidente José Raúl Mulino instruyó a la Cancillería panameña a promover nuevas adhesiones al protocolo internacional como parte de una estrategia de Estado orientada a consolidar al Canal como una vía abierta al servicio de todas las naciones y patrimonio de la paz mundial.

El Gobierno también interpretó la decisión de Suiza como un reconocimiento a la seriedad y compromiso internacional de Panamá en la administración de una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Asimismo, Panamá agradeció al Gobierno suizo por la “muestra de confianza y amistad” y reiteró su compromiso con la neutralidad permanente del Canal, la libertad de navegación y los principios del derecho internacional.

La Cancillería señaló que la neutralidad del canal de Panamá no solo garantiza el funcionamiento de una ruta esencial para el comercio global, sino que también representa un símbolo de entendimiento, intercambio y convivencia pacífica entre las naciones.