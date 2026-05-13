BofA: reapertura de la mina y fortaleza del Canal impulsan panorama económico de Panamá

La economía panameña inicia 2026 con señales de recuperación: la reapertura gradual de la mina Cobre Panamá, el repunte de ingresos del Canal y la reducción del déficit fiscal refuerzan la confianza de los mercados en la estabilidad del país.

Un informe de investigación de Bank of America (BofA) Securities, titulado 'Panama Watch de BofA Global Research', señala que la posible reapertura de la mina Cobre Panamá se perfila como el principal evento económico positivo para el país en 2026, en medio de expectativas del anuncio que podría realizar el presidente de la República, José Raúl Mulino el próximo mes.

El reporte, elaborado tras reuniones con funcionarios, empresarios, banqueros y analistas durante una visita a Panamá, sostiene que existe una “mayor probabilidad” de que la mina reabra en los próximos seis a doce meses o, al menos, que el Ejecutivo anuncie el inicio de un proceso formal de negociación.

“El evento clave de riesgo positivo de 2026 es la posible reapertura de la mina”, destaca el documento.

Según BofA, el presidente José Raúl Mulino ha adelantado que tomará una decisión en junio y el anuncio podría estar respaldado en los resultados de la auditoría ambiental realizada al proyecto minero.

De acuerdo con el informe, las encuestas muestran una disminución importante del rechazo ciudadano hacia la actividad minera en comparación con las protestas registradas en 2023.

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De acuerdo con el análisis, estudios de Gallup y Data Consulting Group reflejan que más del 50% de la población apoyaría la reapertura de la mina, contrario al rechazo de entre 80% y 90% observado hace dos años.

Además, el banco sostiene que grupos que lideraron las protestas sociales, como sindicatos, docentes y organizaciones estudiantiles, tendrían actualmente menor capacidad de movilización.

Agrega que algunas decisiones recientes del Gobierno representan señales de acercamiento con la empresa minera First Quantum Minerals.

Entre ellas menciona la autorización para vender concentrado minero almacenado y el permiso para procesar y comercializar reservas de cobre durante 2026.

“Los habitantes ven esto como una reapertura suave y otro símbolo de la buena fe de la administración Mulino para tratar con el sector minero”, señala el reporte.

El documento agrega que la mina representa cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de manera directa y alrededor del 5% mediante efectos indirectos en la economía.

Canal de Panamá fortalece economía

El análisis también resalta el papel del canal de Panamá como amortiguador frente al impacto de la crisis internacional y las tensiones geopolíticas.

Según BofA, el aumento de los precios del petróleo y la alteración de rutas comerciales internacionales han favorecido el tránsito por la vía interoceánica, impulsando sus ingresos.

El informe sostiene que el Canal registró un crecimiento interanual del 10% en sus ingresos durante los primeros seis meses del año fiscal 2026 y que los tránsitos diarios aumentaron de 34 a entre 40 y 41 embarcaciones.

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“El escenario actual es un punto ideal para el Canal de Panamá”, destaca el banco.

BofA estima que el dividendo aportado por el Canal al Estado podría superar los 3,200 millones de dólares, compensando incluso el aumento en subsidios al combustible derivados del conflicto en Medio Oriente.

Panamá mejora panorama fiscal

El reporte también valora positivamente el desempeño fiscal del país.

Según el banco, Panamá logró reducir el déficit del sector público no financiero de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 el indicador bajó a 3.5%, alineándose con la meta fiscal del Gobierno.

“El ajuste fiscal que se está produciendo en Panamá es considerable”, subraya el informe.

Pese a mantener una visión favorable sobre la economía panameña, BofA conservó su recomendación de “Marketweight” sobre la deuda externa del país, al considerar que los mercados ya reflejan gran parte de las perspectivas positivas asociadas a la minería, la disciplina fiscal y el Canal de Panamá.

BofA espera que Moody's mantenga perspectiva negativa en su revisión de mayo, pero que estabilice esa perspectiva en noviembre si continúa la consolidación fiscal y avanzan las negociaciones mineras. Entre los riesgos al alza, identifica la reapertura exitosa de Cobre Panamá como catalizador de una compresión adicional de diferenciales. Entre los negativos, señala el eventual deslizamiento fiscal, nueva oferta de eurobonos, tensiones geopolíticas con Estados Unidos, protestas sociales y el avance de los procesos de arbitraje internacional.