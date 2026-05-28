Contrato de $40 millones y siete años: Aaud relanza licitación de basura para Panamá Este

a nueva licitación que se publicará próximamente corresponde al contrato para cubrir los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora. Según informó la Aaud, se trata de un contrato de aproximadamente siete años con un valor estimado de entre $40 y $42 millones.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) publicará una nueva licitación para el servicio de recolección de basura en el sector de Panamá Este, luego de que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ratificara la decisión de declarar desierto ese proceso licitatorio.

Según explicó el director de la Aaud, Ovil Moreno, la decisión de declarar desierta la licitación se dio porque ninguna de las dos empresas participantes cumplió con todos los requisitos mínimos exigidos en el pliego de cargos. El punto de controversia giró en torno a una carta de referencia bancaria cuya validez fue cuestionada.

"La empresa hizo un reclamo referente a una carta de referencia bancaria, que si existía, que si se cumplía o no se cumplía, cosa que no puedo determinar yo porque yo no puedo ser juez y parte", explicó el titular de la entidad. Señaló que fue una comisión evaluadora integrada por nueve profesionales idóneos en distintas áreas la que determinó que ninguna de las dos empresas cumplía con ese requisito mínimo, lo que derivó en la declaratoria de desierto.

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Esa decisión fue impugnada, pero el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas terminó ratificándola, lo que dejó abierto el camino para relanzar el proceso.

Un sector con características propias

Moreno subrayó que Panamá Este presenta condiciones operativas distintas a las de otras zonas del distrito capital. "Recoger aquí en El Chorrillo o recoger en San Francisco, no es lo mismo que recoger en la 24 de diciembre o en la Mesa de San Martín, son características diferentes", señaló.

Por esa razón, los pliegos de cargos para cada sector contemplan distintos tipos de vehículos según el volumen y la geografía del área. Hay zonas que requieren más camiones compactadores y otras que necesitan más camiones de rejilla.

El caso de Tocumen es particular: el área genera más de 300 toneladas diarias de desechos, un volumen comparable al que produce San Miguelito.

La nueva licitación que se publicará próximamente corresponde al contrato para cubrir los corregimientos de Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Juan Díaz, Las Garzas, San Martín, 24 de diciembre y Pacora. Según informó la Aaud, se trata de un contrato de aproximadamente siete años con un valor estimado de entre $40 y $42 millones.

Mientras se concreta la adjudicación, es la propia Aaud quien mantiene el servicio de recolección en esa área.

Información de Yamy Rivas