Nicky Jam sorprende en Bogotá tras cantar en TransMilenio rumbo a El Campín

El cantante volvió a captar la atención de sus seguidores en Colombia luego de protagonizar una inesperada jornada en Bogotá.

El artista urbano decidió movilizarse en el sistema TransMilenio poco después de llegar a la capital colombiana, una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que generó revuelo entre pasajeros y fanáticos que coincidieron con él durante el recorrido.

La visita del intérprete hace parte de la promoción de su esperada gira “Tamo Activo Tour”, con la que regresará a los escenarios bogotanos el próximo 6 de junio en el estadio El Campín. Su aparición en el transporte público sorprendió a cientos de usuarios que no esperaban encontrarse con una de las figuras más reconocidas del reguetón internacional dentro de un articulado de la ciudad.

Las imágenes del recorrido comenzaron a circular en plataformas digitales desde las primeras horas del día. En videos compartidos por usuarios y medios de entretenimiento se observa al cantante acompañado por su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, además de integrantes de su equipo de trabajo. El grupo ingresó al sistema desde el Portal El Dorado y avanzó por varias estaciones hasta llegar al sector cercano al estadio capitalino.

Durante el trayecto, Nicky Jam en Bogotá interactuó constantemente con pasajeros que aprovecharon la oportunidad para pedir fotografías, grabar videos y saludar al artista. Lejos de mantenerse distante, el cantante respondió con cercanía a quienes se acercaban y compartió varios momentos espontáneos dentro del sistema de transporte masivo.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió cuando el artista tomó un micrófono y comenzó a interpretar algunas de sus canciones dentro del articulado. La improvisada presentación convirtió el recorrido en una experiencia inesperada para los pasajeros, quienes corearon parte de sus éxitos mientras registraban el momento con sus teléfonos celulares.

El reguetonero, reconocido internacionalmente por canciones como “El Perdón”, “Travesuras” y “X”, también protagonizó otro instante destacado durante el recorrido cuando el cantante urbano Jhon Trap Boy realizó una interpretación frente a los usuarios del sistema. El gesto fue recibido positivamente por Nicky Jam, quien escuchó atentamente la presentación y posteriormente compartió palabras de apoyo con el artista y los asistentes.

La llegada del cantante al sector de El Campín también despertó gran atención entre seguidores que comenzaron a acompañarlo a pie desde una de las estaciones cercanas. El recorrido continuó por el puente peatonal de la calle 30 hasta llegar al estadio, donde el músico tenía programados varios compromisos promocionales y encuentros con medios de comunicación.

Durante una entrevista concedida a la revista Vea, el artista expresó el afecto que mantiene por el público colombiano y el vínculo que conserva con Bogotá. En sus declaraciones afirmó: “Agradecido con Bogotá y con Colombia por tanto cariño. Ustedes saben que esta también es mi casa y que los amo con cojones”.

Horas después, el cantante volvió a referirse a la experiencia mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a quienes lo acompañaron durante la jornada en la capital. A través de Instagram escribió: “Bogotá, que rico fue compartir con todos en el día de ayer, gracias por seguir demostrandome tanto amor y cariño”. Posteriormente añadió: “nos vemos el 6 de Junio en El Campín”.

La visita de Nicky Jam a Bogotá se convirtió rápidamente en tendencia nacional y fortaleció la expectativa alrededor de su próximo concierto en Colombia. El artista continúa desarrollando actividades promocionales relacionadas con el “Tamo Activo Tour”, una gira con la que recorrerá distintos escenarios y volverá a reunirse con miles de seguidores latinoamericanos.