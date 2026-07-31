Usuarios piden rescatar la Cinta Norteña ante el avance de la maleza y la falta de mantenimiento

Residentes y usuarios frecuentes del área aseguran que el crecimiento de la hierba canalera, la falta de mantenimiento y la desaparición de luminarias y bancas han convertido el sitio en un espacio inseguro para quienes acuden a caminar, hacer ejercicio o disfrutar del paisaje.