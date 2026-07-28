Migración expulsa por amenazas a miembros de la seguridad pública y deportaciones hacia Nicaragua

Del total, 18 personas fueron objeto de deportación por situaciones como estadía vencida y evasión de puestos de control migratorio.

Un vuelo de deportación en Nicargua. / Foto cortesía: Migración.

Ciudad de Panamá/Se llevó a cabo un vuelo con destino a Managua, Nicaragua, en el que el Servicio Nacional de Migración trasladó a 20 ciudadanos nicaragüenses, en estricto cumplimiento de las resoluciones y procedimientos legales vigentes.

Del total, 18 personas fueron objeto de deportación por situaciones como estadía vencida y evasión de puestos de control migratorio.

Las dos restantes fueron sometidas a medida de expulsión: una por reingresar de forma irregular al país tras haber sido deportada anteriormente, y la otra por alteración del orden público, concretamente amenazas contra miembros de la seguridad pública.

Esta acción forma parte de una labor de Migración, desde agosto de 2024 hasta la fecha, comprende 71 vuelos de deportación y expulsión hacia distintos destinos, en los que se ha gestionado la salida ordenada de 2 mil 867 personas.

Los destinos principales han sido Colombia, Ecuador, Nicaragua, así como naciones de América del Sur, Asia y África, bajo estrictos estándares de coordinación interinstitucional.

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