Migración expulsa por amenazas a miembros de la seguridad pública y deportaciones hacia Nicaragua

Del total, 18 personas fueron objeto de deportación por situaciones como estadía vencida y evasión de puestos de control migratorio.

Ciudad de Panamá/Se llevó a cabo un vuelo con destino a Managua, Nicaragua, en el que el Servicio Nacional de Migración trasladó a 20 ciudadanos nicaragüenses, en estricto cumplimiento de las resoluciones y procedimientos legales vigentes.

Del total, 18 personas fueron objeto de deportación por situaciones como estadía vencida y evasión de puestos de control migratorio.

Las dos restantes fueron sometidas a medida de expulsión: una por reingresar de forma irregular al país tras haber sido deportada anteriormente, y la otra por alteración del orden público, concretamente amenazas contra miembros de la seguridad pública.

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Esta acción forma parte de una labor de Migración, desde agosto de 2024 hasta la fecha, comprende 71 vuelos de deportación y expulsión hacia distintos destinos, en los que se ha gestionado la salida ordenada de 2 mil 867 personas.

Los destinos principales han sido Colombia, Ecuador, Nicaragua, así como naciones de América del Sur, Asia y África, bajo estrictos estándares de coordinación interinstitucional.