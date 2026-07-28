¡Alarmante! Punta Chame registra cinco ataques a tortugas marinas durante el último mes

La directora de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, informó que en el último mes se han registrado cinco casos de agresiones contra tortugas marinas en Punta Chame, donde cuatro ejemplares murieron tras ser atacados por perros. La entidad reiteró el llamado a la tenencia responsable de mascotas y al respeto de las zonas de anidación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) advirtió sobre un incremento de los ataques de perros contra tortugas marinas que llegan a las playas panameñas para anidar, una situación que, según la entidad, ha provocado la muerte de varios ejemplares durante las últimas semanas.

La directora de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, explicó que este tipo de incidentes no es nuevo, pero señaló que recientemente se ha registrado un aumento de casos, principalmente en Punta Chame, donde se han documentado cinco ataques en el último mes. De estos, cuatro tortugas murieron a consecuencia de las heridas ocasionadas por perros.

Barsallo indicó que los casos más recientes ocurrieron entre el viernes y el sábado pasados. En uno de ellos, una tortuga fue atacada por varios perros que le causaron lesiones en las aletas mientras se encontraba en proceso de anidación. La funcionaria explicó que, tras un censo realizado en el área, se determinó que la mayoría de los perros involucrados tienen propietarios, por lo que insistió en la importancia de la tenencia responsable de mascotas, especialmente en playas utilizadas por las tortugas para desovar.

Personal de MiAmbiente brindó atención veterinaria al ejemplar sobreviviente mediante la limpieza y sutura de las heridas, además de la administración de medicamentos. Según Barsallo, se trata de una tortuga lora adulta, una especie catalogada como vulnerable en Panamá, que puede superar los 20 años de edad.

La directora recordó que Panamá cuenta con más de 200 playas de anidación distribuidas entre las costas del Caribe y el Pacífico. Entre las zonas con mayor actividad destacan Isla Cañas, Playa Venado y Punta Chame, donde durante esta temporada se intensifican las labores de monitoreo y protección de nidos con el apoyo de organizaciones ambientales y comunidades.

MiAmbiente reiteró que quienes visiten estas playas deben evitar tocar, perseguir o interferir con las tortugas durante el proceso de anidación, así como manipular a las crías cuando emergen de los nidos, ya que su recorrido natural hasta el mar es fundamental para su desarrollo y orientación futura.

La institución también informó que mantiene una investigación para identificar a los responsables de los ataques ocurridos en Punta Chame. Aunque no existen registros audiovisuales del momento de las agresiones, sí hay testimonios de personas que presenciaron los hechos.

Finalmente, Barsallo hizo un llamado a la ciudadanía a no alimentar, manipular ni acosar animales silvestres, incluidos cocodrilos, ballenas, monos y perezosos, ya que estas acciones representan riesgos tanto para las personas como para la fauna. Además, recordó que cualquier incidente o avistamiento de fauna silvestre puede reportarse a través de la línea 311, las direcciones regionales de MiAmbiente o mediante las autoridades competentes como el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Ambiental.