Miles de personas aprovechan feria del IMA en Bugaba para comprar alimentos a precios más bajos

Residentes de distintas comunidades de Chiriquí acudieron a la feria organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Bugaba para adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles. Durante la jornada, los compradores solicitaron que estas actividades se realicen de forma permanente.