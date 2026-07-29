Gianni Infantino: 'Es una oportunidad, pero no una obligación' – el presidente de la FIFA defiende su plan de inversión privada para el Mundial

París, Francia/El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, defendió este miércoles su controvertido proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados para aumentar los ingresos de su deporte, algo que ve como "una oportunidad, pero no como una obligación".

Su plan representa "una propuesta, una oferta" que se enmarca dentro de "un proceso democrático" y que es "el inicio del proceso de consulta", afirmó el dirigente en un vídeo publicado por la FIFA.

Varias organizaciones importantes han compartido ya sus preocupaciones ante un proyecto que revolucionaría el equilibrio actual, entre ellas la Unión Europea o la UEFA (confederación europea de fútbol).

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FIFA busca revolucionar su modelo de negocio con la creación de una empresa comercial abierta a capitales privados.

En un movimiento estratégico sin precedentes, la FIFA presentó un proyecto para centralizar la gestión de sus derechos comerciales y la organización de torneos bajo una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta iniciativa permitiría la entrada de inversores privados para inyectar capital en la gestión de eventos de máxima escala, como el Mundial, con el objetivo de aumentar la financiación destinada al desarrollo del fútbol global.

Inversión externa y control institucional

La propuesta consiste en reunir todos los activos comerciales —incluyendo retransmisión, patrocinio, venta de entradas y concesión de licencias— dentro de la FFE. Según el comunicado oficial, el organismo invitará a terceros a realizar inversiones minoritarias sin poder de control, lo que le permitiría a la institución recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares.

Pese a la apertura al capital privado, la FIFA subrayó que mantendrá el control exclusivo de la nueva sociedad a través de una representación mayoritaria en su consejo de administración. Asimismo, conservará la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, la toma de decisiones reglamentarias, el calendario y la estructura de las competiciones.

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Aliados financieros y rechazo de la UEFA

Para la puesta en marcha de este plan, que aún debe ser ratificado por el Consejo de la FIFA, el organismo trabaja de la mano con el banco de inversión J.P. Morgan y el fondo Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner.

Sin embargo, la iniciativa ya encontró una férrea oposición por parte de la UEFA. La confederación europea criticó duramente el proyecto, señalando que "el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular" y advirtió sobre la falta de transparencia en el destino de los beneficios financieros, sentenciando que no es tarea de la FIFA "vender" el fútbol.

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