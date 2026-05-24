Apede propone al turismo del interior como clave para el desarrollo económico

La organización considera que el siguiente paso clave es lograr que los turistas que llegan al país se trasladen hacia las provincias, consuman localmente y generen una mayor derrama económica fuera de la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) planteó que el turismo del interior del país puede convertirse en uno de los principales motores para la generación de empleo en Panamá, en un contexto donde la economía nacional enfrenta desafíos importantes de desempleo e informalidad.

Según la posición de Apede, el turismo no solo dinamiza el sector hotelero, sino que activa una amplia cadena de valor que impacta directamente en el comercio, el transporte, la gastronomía, las artesanías y los servicios, generando oportunidades para jóvenes, mujeres, emprendedores y pequeñas empresas en distintas regiones del país.

Actualmente, la tasa de desempleo nacional se ubica en 10.4%, lo que equivale a más de 227 mil personas sin trabajo, mientras que en provincias como Colón alcanza el 11.4% y la informalidad supera el 45%, lo que refuerza la necesidad de impulsar sectores con capacidad de generar empleo de forma rápida y sostenida.

En ese sentido, Apede destaca que iniciativas como el programa Panamá Stopover, que creció 34% en el primer trimestre y alcanzó 66 mil turistas, demuestran el potencial del país para transformar pasajeros en visitantes, siempre que se fortalezca la estrategia de descentralización turística.

La organización considera que el siguiente paso clave es lograr que los turistas que llegan al país se trasladen hacia las provincias, consuman localmente y generen una mayor derrama económica fuera de la ciudad de Panamá.

En esa línea, Apede impulsa espacios de análisis y propuestas técnicas, como el Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias”, previsto para el 29 de mayo, donde la firma Indesa presentará recomendaciones orientadas a fortalecer el turismo como eje de desarrollo económico y empleo en las provincias.

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El foro plantea además la importancia de aprovechar infraestructuras aeroportuarias con potencial internacional como Río Hato y David, con el objetivo de diversificar la entrada de turistas y facilitar la conectividad hacia distintas regiones del país.

El Aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato permitiría impulsar el turismo de playa, gastronomía, cultura y desarrollo inmobiliario en las provincias centrales, mientras que el Aeropuerto Internacional Enrique Malek fortalecería a Chiriquí y Bocas del Toro como destinos de naturaleza, café, senderismo y turismo de bienestar.

Actualmente, el 54% de los turistas internacionales se concentra en la provincia de Panamá, aunque provincias como Chiriquí (16.6%), Colón (8.6%), Panamá Oeste (8%) y Coclé (4.8%) comienzan a aumentar su participación, lo que evidencia un potencial aún en proceso de consolidación.

De acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, el sector turístico creció 17.3% en el primer trimestre del año, con casi un millón de visitantes ingresando al país, lo que ya se refleja en mayor ocupación hotelera y dinamismo económico.

No obstante, Apede advierte que, para maximizar este crecimiento, es necesario fortalecer la promoción internacional, mejorar la conectividad aérea y terrestre, elevar la seguridad y limpieza de los destinos, y profesionalizar el capital humano del sector.

En ese contexto también se destaca el Proyecto de Ley 385, “Paraísos del Istmo”, que busca impulsar el desarrollo turístico y patrimonial de comunidades con alto valor histórico, cultural y natural, promoviendo la descentralización económica y la creación de empleo.

La propuesta contempla la creación de rutas turísticas, fortalecimiento de infraestructura local, promoción internacional, capacitación comunitaria y mecanismos de financiamiento para proyectos sostenibles, con el objetivo de convertir el turismo en una herramienta de desarrollo inclusivo.

Apede considera que el turismo puede desempeñar un papel clave en la generación de empleo inmediato, complementando otros grandes proyectos nacionales, y contribuyendo a que el crecimiento económico llegue a más provincias del país.

Finalmente, la organización sostiene que el interior del país cuenta con un enorme potencial, pero requiere conectividad, promoción, inversión y planificación para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico y social.