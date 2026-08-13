En esta zona del sur de Cali, donde hasta hace pocos días se levantaban dos torres de apartamentos de cinco pisos, ahora predominan los restos de concreto y estructuras colapsadas.

El barrio Capri se ha convertido en uno de los puntos más críticos de Cali tras el terremoto que sacudió la ciudad. Más de 72 horas después del movimiento sísmico, cientos de rescatistas continúan trabajando entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.