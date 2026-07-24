Pacientes que requieren diálisis aumentaron hasta 4.5 % en un año, según la Caja de Seguro Social

La CSS reportó un crecimiento de entre 4 % y 4.5 % en los pacientes que necesitan diálisis y la atención de unas 150,000 personas con enfermedad renal crónica durante 2025.

Panamá/La cantidad de pacientes que necesita terapia renal aumentó entre 4 % y 4.5 % de 2024 a 2025, según cifras divulgadas por la Caja de Seguro Social (CSS) durante el Congreso de Nefrología e Hipertensión que se desarrolla en Panamá.

Francisco Vargas, jefe de Terapia de Sustitución Renal de la CSS, confirmó el crecimiento de la población que requiere estos tratamientos.

“Sí ha habido un crecimiento. Entre 2024 y 2025 hubo un aumento como de un 4 %, 4.5 % de pacientes”, explicó.

El especialista agregó que durante el año pasado fueron atendidos alrededor de 150,000 pacientes con enfermedad renal crónica que todavía no recibían terapia de sustitución renal, una cifra que calificó como elevada.

“Tenemos una tasa de mortalidad que no es alta, es muy similar a la región, tirando hacia baja, lo que hace que los prevalentes se mantengan más tiempo, pero una incidencia que es impresionante”, manifestó Vargas. Explicó que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en la región se sitúa alrededor del 14 % y estimó que la situación en Panamá podría ser similar.

Prevención desde edades tempranas

Durante el congreso, los especialistas insistieron en la necesidad de realizar controles médicos anuales para detectar oportunamente enfermedades que pueden causar daños renales.

El nefrólogo Jermaine Tomlinson advirtió que la prevención no debe comenzar cuando aparecen los primeros problemas de salud o después de los 40 años.

“Yo no tengo que esperar a que tenga 40 o 50 años para empezar a tener un mejor estilo de vida. Yo tengo que empezar eso desde que tengo 20”, señaló.

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Tomlinson recomendó mantener controles médicos anuales, consumir suficiente agua, reducir la ingesta de sal, evitar alimentos altamente procesados y realizar actividad física.

El Congreso de Nefrología e Hipertensión comenzó este jueves y terminará el sábado 25 de julio. El encuentro reúne a especialistas para analizar el crecimiento de las enfermedades renales y las medidas necesarias para fortalecer su prevención y tratamiento.

Con información de María De Gracia.