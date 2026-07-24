Ministerio Público abre dos investigaciones por denuncias de panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania

Las investigaciones se iniciaron tras denuncias relacionadas con jóvenes que habrían viajado al extranjero luego de recibir ofertas de empleo.

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió dos investigaciones a raíz de denuncias relacionadas con jóvenes panameños que habrían salido del país tras recibir ofertas de empleo y que posteriormente estarían vinculados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con un comunicado oficial, las diligencias buscan determinar la eventual comisión de delitos en territorio panameño, así como establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

Según la información proporcionada por los denunciantes, los casos guardan relación con el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, donde podrían encontrarse ciudadanos panameños afectados.

El pronunciamiento se conoce luego de que el ministro de Seguridad Pública confirmara que varios panameños viajaron voluntariamente al extranjero tras ser contactados mediante redes sociales y aceptar ofertas económicas para participar como mercenarios en el conflicto, asegurando que el Estado panameño no intervino en esos reclutamientos.

La Procuraduría reiteró que continuará las investigaciones con estricto apego a la ley y al debido proceso, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de los ciudadanos panameños y la búsqueda de la verdad.