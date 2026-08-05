Ordenan detención provisional para tres panameños vinculados a tráfico ilícito de migrantes

Durante la audiencia, también se legalizó la aprehensión de los investigados, así como la incautación del dinero y los vehículos que mantenían.

Ordenan la detención provisional de tres ciudadanos panameños, imputados por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes.

Durante la audiencia, también se legalizó la aprehensión de los investigados, así como la incautación del dinero y los vehículos que mantenían al momento de los hechos, informó la Procuraduría General de la Nación.

La investigación se originó tras un operativo realizado el 2 de agosto de 2026, aproximadamente a las 12:05 a.m., en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los imputados fue aprehendido cuando presuntamente trasladaba en un vehículo Kia Soluto blanco a tres migrantes de nacionalidad venezolana, a quienes habría facilitado la salida irregular dentro del territorio panameño.

El automóvil se movilizaba junto a un Hyundai Verna gris. Al momento de la verificación, el conductor de este segundo vehículo huyó del lugar junto a sus ocupantes, lo que dio inicio a una persecución por parte de unidades de la Policía Nacional.

Los sospechosos fueron capturados durante la mañana del mismo día. Según las autoridades, en el vehículo fue encontrada una mochila con documentos personales, entre ellos certificados de nacimiento y escolares, que permitieron identificar a un migrante de nacionalidad camerunesa.

El Ministerio Público sostiene que los imputados colaboraban con el traslado irregular de los extranjeros con fines relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.

Las investigaciones continuarán para determinar la posible participación de otras personas y establecer la ruta utilizada para el traslado de los migrantes.