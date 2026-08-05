Ministerio de Seguridad crea comando conjunto para proteger áreas específicas del Canal

El nuevo comando tendrá una coordinación ministerial, una jefatura operacional y un centro de operaciones. Los agentes asignados responderán a una misma cadena de mando durante las operaciones relacionadas con la seguridad canalera.

Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Frank Ábrego, creó un comando conjunto que integrará a la Policía Nacional, el Senan, Senafront y el SUME 911 para proteger siete áreas específicas del canal de Panamá. Aunque la resolución no identifica una amenaza concreta o activa contra la vía interoceánica, señala que la nueva estructura permitirá responder de manera coordinada ante riesgos climáticos, ambientales, cibernéticos, sociales y transnacionales.

El nuevo comando reunirá bajo una sola línea de mando a las instituciones antes en mención; quedó establecido mediante la Resolución No. 100 del 23 de julio de 2026, publicada este miércoles 5 de agosto en la Gaceta Oficial. El denominado Comando Conjunto para la Seguridad en las Áreas Específicas del Canal de Panamá comenzará a regir mañana 6 de agosto.

El nuevo comando tendrá una coordinación ministerial, una jefatura operacional y un centro de operaciones. Los agentes asignados responderán a una misma cadena de mando durante las operaciones relacionadas con la seguridad canalera.

Entre sus misiones, la resolución establece la protección de las cuencas hidrográficas, los recursos hídricos, las infraestructuras críticas y la continuidad operativa del Canal. También contempla acciones de seguridad sobre centros de control, sistemas energéticos, redes de comunicación, radares y otras estructuras logísticas ubicadas en las áreas incluidas en el acuerdo.

La resolución señala que el comando actuará en siete áreas bajo competencia o administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Sin embargo, el documento publicado no identifica cuáles son esas zonas, tampoco revela el monto, personal o duración del operativo; remite su delimitación al acuerdo marco suscrito entre la ACP y el Ministerio de Seguridad Pública.

¿Quién estará al mando?

El jefe operacional será un miembro de la carrera policial con rango de comisionado o subcomisionado. Su designación, al igual que la del coordinador ministerial, corresponderá al ministro de Seguridad Pública.

La Dirección de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval administrará los recursos destinados al comando, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública. También deberá gestionar la creación de un fondo especial, cuyos procedimientos requerirán la aprobación de la Contraloría General de la República.

Lea aquí la resolución: