Niegan entrada a tres venezolanos que intentaban transitar por Panamá con 76 barras de oro sin declarar

Los tres pasajeros fueron devueltos a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración detectó a tres pasajeros de nacionalidad venezolana en tránsito con 76 barras de oro, que no contaban con declaración ni documentación que acreditara su origen y propiedad.

Según informó la entidad, durante la revisión de los equipajes se constató que el material no tenía declaración aduanera de origen y destino, licencias de exportación vigentes ni pruebas de propiedad exigidas por la normativa internacional.

Los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado, de acuerdo con la información suministrada por Migración.

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Ante esta situación, se aplicó el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, artículo 50, numeral 5, y se les negó el tránsito por el país.

Los tres pasajeros fueron devueltos a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso con el control migratorio, la cooperación internacional y la lucha contra el crimen organizado, señalando que busca evitar que las fronteras nacionales sean utilizadas como canal para operaciones ilícitas.

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