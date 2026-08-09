Armados ingresaron a una residencia y amenazaron a sus ocupantes en David

Un hombre quedó imputado por el presunto delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado, por su supuesta vinculación con un asalto ocurrido en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

El hecho se registró el 6 de agosto de 2026, cuando varias personas, presuntamente portando armas de fuego, ingresaron a una residencia y, mediante amenazas e intimidación, despojaron a las víctimas de sus pertenencias.

La Fiscalía Regional de Chiriquí presentó ante el Tribunal de Garantías los elementos de convicción que sustentan la investigación y solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos contra el sospechoso.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público también expuso los riesgos procesales que, a su criterio, están presentes en el caso, entre ellos el peligro para la comunidad y las víctimas, además del riesgo de que el imputado desatienda el proceso judicial.

Tras analizar los argumentos presentados, el Tribunal de Garantías ordenó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía durante el término de la investigación.