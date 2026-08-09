Corredor Sur: Cierre temporal por trabajos en el tramo marino se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes

ENA Sur recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y atender la señalización temporal durante el desarrollo de los trabajos.

Ciudad de Panamá/Los trabajos para el izaje de cuatro vigas sobre el tramo marino del Corredor Sur culminarán en la madrugada del lunes 10 de agosto, luego de una intervención que mantiene cerrados temporalmente varios accesos entre Paitilla y Costa del Este.

La interrupción comenzó a las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto y se extenderá hasta las 4:00 a.m. del lunes, para un total de 31 horas de trabajos, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

La maniobra contempla el izaje de cuatro estructuras de 53 metros y forma parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

Debido a la complejidad de los trabajos, ENA Sur explicó que es necesario realizar el cierre temporal de los accesos para garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores.

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Los accesos que permanecen cerrados son:

Entrada desde la Ford de Costa del Este hacia Paitilla.

Tramo Marino en dirección a Paitilla.

Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.

Mientras que permanecen habilitados:

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada desde vía Israel hacia Paitilla.

Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.

Entrada desde Chanis hacia Tocumen.

Entrada desde Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.

ENA Sur recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y atender la señalización temporal durante el desarrollo de los trabajos.

La intervención había sido programada inicialmente para el fin de semana del 1 y 2 de agosto, pero fue suspendida por la concesionaria. En esa primera programación se contemplaba el izaje de dos vigas; la nueva jornada incluye cuatro estructuras.

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