Lionel Messi llega a Argentina para despedir a su padre Jorge tras su muerte

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Lionel Messi llegó el sábado a Argentina para despedir a su fallecido padre, Jorge, que murió en la madrugada y dejó al ídolo sin su principal pilar emocional que lo acompañó toda su carrera.

En un avión privado desde Estados Unidos, el astro argentino llegó a su Rosario natal junto a su pareja, Antonela Rocuzzo, y sus hijos, la mayoría vestidos de negro, constató la AFP en el lugar.

Tras aterrizar a las 20H40 locales (23H40 GMT), según autoridades aeroportuarias, Messi subió a una camioneta acompañada por patrulleros policiales.

El domingo tendrá lugar el entierro, según fuentes administrativas locales, durante una ceremonia íntima en un cementerio de la localidad de Pérez, lindera a la ciudad de Rosario.

Fuera del cementerio había patrulleros policiales y algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo.

"Viste que no es fácil despedir a un padre. ¿Viste? Y más. ¿Sabes el sacrificio que hizo él por él? ¿Viste? Porque él se fue de acá, de Rosario, de chiquito y luchó y luchó. Llegó a conseguir lo que fue", dijo a la AFP Roberto Celudero.

El papá de la Pulga falleció el sábado a las 02H00 locales (05H00 GMT), informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que Leo solía analizar su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

- El mundo se solidariza con el 10 -

La muerte de Jorge Messi provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo del fútbol.

El FC Barcelona, donde Lionel construyó buena parte de su leyenda, expresó su pesar y agradeció a su padre por confiarle "los inicios y los años de máximo esplendor" de la carrera de su hijo.

La selección argentina, con la que Messi conquistó el Mundial de Catar 2022 y disputó las finales de Brasil 2014 y Norteamérica 2026, también despidió al padre de su capitán. "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento", expresó la Albiceleste.

El Inter Miami, la casa de Messi desde julio de 2023, guardó un minuto de silencio la noche del sábado previo a su partido contra el Monterrey por la Leagues Cup, y sus compañeros de equipo disputaban el compromiso con un brazalete negro en sus brazos.

"La familia Inter Miami les pedimos se pongan de pie y nos acompañen en un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi, padre de nuestro capitán", se escuchó desde los altoparlantes del Nu Stadium, en Miami.

Su amigo y compañero en Las Garzas y en la selección albiceleste, Rodrigo de Paul, abrió la cuenta al minuto 32 y se sacó su camiseta (número 7) para mostrar una con el 10 de Messi que tenía puesta debajo.

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- Compañeros de ruta -

Jorge Messi, nacido en 1958, era empleado metalúrgico y entrenador de infantiles en el club barrial Grandoli de Rosario, donde dirigió a su hijo Lionel, entonces de cuatro años.

"A Jorge lo recuerdo como un tipo muy sencillo, uno más de todos los padres que venían a ver esa categoría", dijo tras la muerte a la AFP Adrián Coria, que dirigió a Lionel Messi en Newell's Old Boys de Rosario.

Tiempo después, Coria viajaría a Barcelona para integrar el cuerpo técnico del DT Gerardo Martino, y a su llegada se encontró con Jorge y Lionel en el aeropuerto. "Vinieron, me abrazaron los dos y me felicitaron por el lugar donde había llegado (...) él no había cambiado para nada".

La vida de Jorge Messi dio un vuelco en 2000, cuando se trasladó a España para que Lionel, de 13 años, se integrara al Barcelona y continuara su tratamiento por déficit de hormona de crecimiento.

Dejó su trabajo y su familia en Argentina para afrontar ese desafío junto a Lionel, lo que forjó la unión entre ambos.

Entre sus logros, Jorge consiguió cerrar el primer contrato con el Barcelona y acompañó luego a su hijo como representante en ese club, el PSG y el Inter Miami.