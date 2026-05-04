Alerta por estafas: joven es baleado tras cita acordada en redes sociales

La DIJ reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar transacciones a través de redes sociales.

Ciudad de Panamá/Un joven se mantiene recluido en el Hospital Santo Tomás tras resultar herido con dos impactos de bala, en un hecho que presuntamente se originó a partir de una cita acordada a través de redes sociales.

El caso se dio a conocer luego de que una amiga de la víctima compartiera lo ocurrido en redes sociales, donde relató que el joven acudió a un punto en el sector de Las Mañanitas con la intención de concretar una compra.

“Lo citaron en Mañanitas y en lugar de venderle algo, le dieron dos disparos en su estómago. Ahorita está en el Santo Tomás y estamos muy asustados porque ha pasado por muchas cirugías y no sabemos qué va a pasar”, expresó la joven.

Según el testimonio, el herido ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y permanece bajo observación médica, con la posibilidad de requerir nuevos procedimientos debido a la gravedad de sus lesiones.

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Ante este y otros casos similares, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar transacciones a través de redes sociales, ya que delincuentes utilizan estas plataformas para cometer robos y estafas.

“El acceso a redes sociales les permite promocionar celulares u otros artículos y aprovecharse de las personas. Si vemos una oferta atractiva, es natural interesarse, pero debemos tener presente que podemos ser víctimas de hurto, robo o estafa”, advirtió el mayor Domingo Gallardo, de la DIJ.

Las autoridades también señalaron que estos grupos delictivos suelen emplear distintas modalidades, incluyendo el uso de mujeres y menores de edad como señuelo para atraer a las víctimas.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este caso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Este tipo de incidentes no es aislado en el país, por lo que las autoridades reiteran la importancia de verificar la procedencia de las ofertas, evitar acudir solos a encuentros con desconocidos y preferir lugares seguros para realizar cualquier tipo de transacción.

Con información de Hellen Concepción