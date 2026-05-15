CSS tendrá jornada de actualización de datos para pacientes y familiares envenenados por dietilenglicol

La jornada se desarrollará del lunes 18 al viernes 29 de mayo de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., en las distintas unidades ejecutoras del Centro Especial de Toxicología.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una jornada de actualización de datos dirigida a pacientes intoxicados por dietilenglicol que reciben una pensión vitalicia, con el objetivo de mantener actualizada la base de datos y optimizar los procesos administrativos para mejorar la prestación de los servicios de salud.

La jornada se desarrollará del lunes 18 al viernes 29 de mayo de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., en las distintas unidades ejecutoras del Centro Especial de Toxicología a nivel nacional.

La CSS informó que los pacientes deberán acudir previamente coordinados con los médicos de enlace, especialmente en las provincias del interior del país, de acuerdo con los días establecidos de atención.

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Entre los documentos requeridos para la actualización se encuentran la cédula del paciente, del familiar beneficiario y del tutor, además del carné del Centro Especial de Toxicología del paciente.

La entidad indicó que este proceso busca fortalecer la atención y garantizar una gestión más eficiente de los servicios brindados a las personas afectadas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1971, 503-1700 y 503-1705, extensión 290.

Las unidades ejecutoras habilitadas para esta jornada son las siguientes: