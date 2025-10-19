A 19 años de la tragedia por dietilenglicol, víctimas exigen respuestas y cuestionan exclusión de 500 casos

Los miembros de Cofadesavi reiteraron su llamado al presidente de la República y al Ministerio de Salud para que se revisen los casos excluidos, se entreguen las certificaciones pendientes y se garantice una atención médica integral.

Ciudad de Panamá/El pasado 17 de octubre se conmemoraron los 19 años de la tragedia por el dietilenglicol, uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país. Por ello, en este día, los familiares de las víctimas y los afectados, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi), se pronunciaron para exigir al Gobierno atención y respuestas concretas.

El presidente del comité, Gabriel Pascual, pidió al mandatario de la República, José Raúl Mulino, sostener un diálogo directo con las víctimas y reactivar los mecanismos de seguimiento que, según afirmó, permanecen paralizados.

“Venimos exigiendo al gobierno actual que nos sentemos, dialoguemos y demos solución inmediata. Ahí está la prueba: una comisión que no se ha reactivado. La comisión de seguimiento no se ha podido reactivar. La comisión evaluadora de salud está en coma”, expresó Pascual.

Agregó que más de 500 casos fueron descartados por la comisión evaluadora “no de forma científica, sino política”, incumpliendo lo establecido en la ley. Recordó además que la Corte Suprema de Justicia recomendó realizar exámenes de toxicología que, hasta la fecha, no se han ejecutado.

“Eso es lo que le estamos diciendo al ministro de Salud y a la Comisión de Salud de la Asamblea: tratar de repensar en una ley que realmente nos empodere y nos permita salir de esta situación”, puntualizó.

Otros afectados también denunciaron el incumplimiento de las leyes y los retrasos en la atención médica.

“Nos tienen desconocidos prácticamente. Ya las leyes que se lograron en las calles, en la lucha por la afectación, no se están cumpliendo”, manifestó el señor Narciso, otro de los afectados.

Mientras que la señora Aura lamentó que “las atenciones médicas no han sido completas. Yo tengo dos años esperando una operación de cataratas”.

Los miembros de Cofadesavi reiteraron su llamado al presidente de la República y al Ministerio de Salud para que se revisen los casos excluidos, se entreguen las certificaciones pendientes y se garantice una atención médica integral que les permita acceder a una mejor calidad de vida, después de casi dos décadas de espera y lucha.

Informació de Headye Leane Morán