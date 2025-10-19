Activan aviso de vigilancia por intensas lluvias, ráfagas de viento y riesgo de deslizamientos

En el aviso se especifica que, en las zonas marcadas en rojo, podrían registrarse acumulados significativos entre 60 y 125 milímetros de lluvia por día, sin descartar montos puntualmente superiores.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias significativas con tormentas este domingo 19 de octubre, el cual se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre de 2025.

Las áreas bajo aviso comprenden las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Colón, Coclé, Panamá Oeste y Panamá, además de las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala, así como la provincia de Darién. Estas regiones presentan alto riesgo debido a la posible intensidad de las precipitaciones.

De acuerdo con el informe, se mantiene en vigilancia la Baja de Panamá y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), junto con el fortalecimiento de los vientos del sur que aportan humedad. Además, la alta incidencia solar de los días previos favorecerá la inestabilidad atmosférica.

El Imhpa advirtió sobre los impactos esperados por la intensidad de las lluvias, entre ellos crecidas o desbordes de ríos, inundaciones, calles anegadas, deslizamientos, ráfagas de viento y/o caída de árboles.

En el aviso se especifica que, en las zonas marcadas en rojo, podrían registrarse acumulados significativos entre 60 y 125 milímetros de lluvia por día, sin descartar montos puntualmente superiores. En el resto de las regiones bajo vigilancia, se esperan acumulados ligeramente inferiores.

El informe incluye imágenes de los modelos GFS y ECMWF que muestran los acumulados totales de precipitación en milímetros hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre, así como un mapa que refleja la intensificación de los vientos del sur y el fortalecimiento de la Baja de Panamá, factores que influyen directamente en las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.