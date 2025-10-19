TalenPro 2025: Esta noche, jóvenes mostrarán su talento y compromiso social en la gran final

La transmisión en vivo será por las pantallas de TVN a las 7:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la gran final de TalenPro 2025, un movimiento educativo, artístico y social creado por la cantautora Erika Ender a través de su Fundación Puertas Abiertas y producido por TVN. El evento se transmitirá en vivo desde la Arena Roberto Durán, inmediatamente después del Noticiero Fin de Semana, iniciando a las 7:00 p.m.

TalenPro busca impulsar el talento joven panameño y promover el compromiso social desde las aulas, reuniendo a estudiantes de secundaria de todo el país en torno a cuatro categorías: Mejor Intérprete, Mejor Canción Inédita, Mejor Grupo de Baile y Mejor Trabajo Audiovisual. Cada competencia combina el talento artístico con un propósito social, haciendo de este proyecto una plataforma que utiliza el arte como herramienta de transformación.

El propósito principal de este año es apoyar los comedores escolares de los centros educativos más necesitados.

En su edición 2025, más de 2,000 estudiantes participaron en las etapas regionales. Los finalistas de las zonas Este, Centro y Oeste competirán esta noche por los primeros lugares nacionales. Los ganadores recibirán becas educativas, apoyo institucional y reconocimiento por su impacto comunitario.

Durante sus nueve años de trayectoria, TalenPro ha beneficiado a más de 54 mil estudiantes en todo el país, consolidándose como uno de los proyectos más importantes de formación artística con impacto social en Panamá.

Además de su enfoque educativo, el evento se ha convertido en un espectáculo de talla internacional.

En esta final participarán referentes de la industria musical y artística como Carlos Baute, Emilio Estefan, Gale, Ismael Cala y Lili Estefan. Por Panamá, estarán presentes Los Rabanes, Los Gaitanes, Ricardo Velásquez y la artista Olga Sinclair, quienes sumarán su experiencia al evento.

La gran final de Talenpro 2025 promete una noche de música, talento y solidaridad, celebrando a la juventud panameña que transforma sus comunidades a través del arte.

La invitación está hecha: no se pierda la transmisión en vivo por TVN, después del noticiero.

Otras informaciones que le pueden interesar: