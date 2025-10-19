Incautan más de 1,600 paquetes de droga tras persecución en Arraiján y la vía Centenario

La institución informó que este decomiso forma parte de las operaciones que mantienen en distintas zonas del país para contrarrestar el tráfico de drogas.

Una persecución policial culminó con la detención de dos ciudadanos panameños y el decomiso de 1,629 paquetes rectangulares con presunta droga, según confirmó la Policía Nacional.

El operativo, desarrollado por la Dirección Nacional Antidrogas, se registró entre el distrito de Arraiján Cabecera y la vía Centenario, a la altura de Merca Panamá. Durante la acción, los agentes interceptaron dos vehículos en los que se transportaba la supuesta sustancia ilícita, uno era tipo camioneta y otro tipo pick up, según informó Giudes Gómez, subcomisionado de la Policía.

Los dos conductores fueron aprehendidos y trasladados junto con la evidencia a las autoridades competentes, donde se iniciaron las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.

La droga era transportada en sacos, donde fueron encontrados los paquetes rectangulares, en colores crema, verde y azul.

La institución informó que este decomiso forma parte de las operaciones que mantienen en distintas zonas del país para contrarrestar el tráfico de drogas.

Le puede interesar: