Fernando Boyd Galindo: 'El sistema de salud avanza, pero el reto sigue siendo la atención primaria'

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, junto a la Dra. Yelkis Gil, directora general de Salud Pública, y Serafín Sánchez, asesor del Ministerio de Salud, analizaron en el programa Radar el estado del sistema de salud panameño tras un año y tres meses de gestión. El debate reveló logros en la reducción de costos de medicamentos e infraestructura, pero expuso la grave crisis en la formación de médicos internos y la crítica escasez de especialistas a nivel nacional.

Balance de gestión

El ministro Boyd Galindo destacó avances en el acceso a medicamentos y la reactivación de proyectos hospitalarios detenidos.

"Hemos hecho en un año y tres meses de gestión, creo que bastante. Una de las cosas, yo creo que importantes, que el gobierno ha hecho por designación del Presidente de la República, como enfocándonos realmente en lo que agravaba más la atención del público, que era el costo de los medicamentos. Logramos reducir, pero significativamente, el costo de los medicamentos a tal punto que ya inclusive usted no escucha que hay un rumor sobre el precio de los medicamentos, sino que hemos logrado que en algunos rubros inclusive han bajado hasta el 96% del costo con respecto a las farmacias privadas".

Además, el ministro anunció la inauguración de infraestructuras clave:

"La primicia de que a finales de la mitad de noviembre vamos a estar inaugurando el hospital de Guararé y el 27 de noviembre vamos a estar inaugurando el de Bugaba y luego, aproximadamente el 15 de diciembre, vamos a estar inaugurando el policentro de San Isidro que va a darle soluciones a casi 300 mil personas", acotó.

Puedes leer: Boyd Galindo defiende al personal médico del Nicolás Solano y minimiza casos de mala praxis"Nosotros tenemos 17 hospitales, tenemos 4 patronatos, 3 institutos y tenemos actualmente 454 puestos de salud, 195 centros de salud y 109 subcentros de salud. Tenemos 15 Minsa Capsi, 6 policentros y también 8 centros de promoción. El Minsa tiene una red hospitalaria grande; tenemos un total de 879 instalaciones y a todas tenemos que darles respuesta", argumentó Gil.

Crisis en la formación médica

El tema más crítico abordado fue la sobreproducción de médicos egresados frente a la limitada capacidad del sistema para formarlos, una situación que el ministro vinculó a una ley del internado que data de 1959 y explicó el desbalance:

"La ley del internado data de 1959; es una ley que va para 70 años pronto. Entonces, esa ley hay que acondicionarla a la actualidad, a lo que está viviendo el país actualmente". Ahora mismo hay cupos para aproximadamente una necesidad en el país de 330 médicos, pero hay 650 que se están egresando. Y eso pasa todos los años".

El ministro enfatizó que no se trata solo de presupuesto, sino de la calidad de la enseñanza, al señalar que una cantidad excesiva de internos en la sala de atención resulta insostenible y afecta el aprendizaje.

"Tiene que haber las instalaciones y tiene que haber los docentes que puedan agarrar a un grupo para poder enseñarle. La medicina se aprende visualmente y se aprende con el tacto", manifestó Boyd Galindo.

Te puede interesar: Más de 200 médicos egresados se quedan sin plazas para realizar su internado

Serafín Sánchez confirmó que la administración resolvió el problema de los "médicos sin futuro" que venía de arrastre.

"Estos 218 médicos a este año y tres meses de gestión nuestra están terminando su primer año de internado y van ahora a su segundo año. En su momento, como lo dijo el señor ministro, quedaron 39 rezagados. Igualmente, se entabló una reunión con ellos y acaban de ingresar a esto. Así que fueron 285 médicos que acaban de ingresar en esta viva voz", explicó Sánchez.

Sin embargo, alertó sobre la necesidad de no comprometer la calidad de la formación.

"Máximo unos 280 médicos en estos momentos para que salgan bien formados. Es importante tener presente esto. Hoy día se habla de una ley de mala praxis. Imagínate que estos muchachos no salgan formados adecuadamente a la calle", recalcó el asesor del ministro.

Prioridades y desafíos

La administración del Minsa priorizará la atención primaria y la integración con la Caja de Seguro Social (CSS) para evitar la duplicación de funciones.

"Vamos a enfocarnos en la atención primaria. Sabemos que es algo prioritario, toda vez que es la primera contención que tiene la población y la primera respuesta, y con esto ayudaríamos también a nuestros hospitales que tienen la mayor atención, deben derivar sus servicios a la mayor atención de diagnósticos más complejos", indicó Gil.

Sánchez también enfatizó la importancia de la salud mental, señalando un aumento en la demanda de atención.

"La salud mental es uno de los focos primordiales y principales que en el Ministerio de Salud lo tenemos presente, ya que nuestra sociedad está sujeta a una gran tensión, una gran presión, tanto niños como adolescentes. [...] Hay mayor demanda", agregó Sánchez.

Finalmente, respecto a las denuncias de mala praxis, el ministro afirmó que la ley existe para sancionar a quien incurra en ella, pero la Dra. Gil destacó el trabajo del Minsa para mejorar la atención, el trato y la adherencia a protocolos:

"Estamos haciendo intervenciones en los servicios de urgencias; es una de las primeras puertas de entrada... Se le debe dar un trato humano digno y también un trato eficiente", finalizó Gil.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.