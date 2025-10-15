Más de 200 médicos egresados se quedan sin plazas para realizar su internado

El grupo señaló que, aunque en un primer momento las autoridades aseguraron que habría plazas disponibles en abril de 2026, consideran que esta medida afectaría a los egresados que presentarán su examen en enero, lo que prolongaría aún más el problema.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de 203 médicos recién egresados se quedó sin plaza para realizar su internado, según denunciaron representantes del gremio durante una sesión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional celebrada este miércoles.

De acuerdo con los médicos, en la última convocatoria del Viva Voz se presentaron 451 egresados, quienes cumplieron con el puntaje requerido, pero solo se adjudicaron 258 plazas, dejando a más de dos centenares fuera del proceso. El grupo señaló que, aunque en un primer momento las autoridades aseguraron que habría plazas disponibles en abril de 2026, consideran que esta medida afectaría a los egresados que presentarán su examen en enero, lo que prolongaría aún más el problema.

Según explicaron, el Minsa ha atribuido la falta de cupos a limitaciones presupuestarias e infraestructura hospitalaria, calculando que se requieren entre tres y cuatro millones de dólares anuales para ampliar la oferta de plazas de internado. Durante la sesión legislativa, los diputados anunciaron la conformación de una comisión de investigación para determinar las causas estructurales de este déficit y evaluar posibles soluciones, incluyendo ajustes presupuestarios o reformas legales.

Los médicos egresados insistieron en que la falta de plazas retrasa su proceso de idoneidad profesional y limita su incorporación al sistema de salud, pese a que el país necesita más personal de esta rama. Además, solicitaron la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para buscar una solución financiera. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que el problema responde a una brecha entre la cantidad de egresados y la capacidad del sistema para absorberlos.

